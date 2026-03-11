  • Осака о поражении от Соболенко: «Ее стоны были одинаковыми, а удары – нет. И я такая: «О боже, она меня обманула»
Осака пошутила о стонах Соболенко.

Наоми Осака поделилась впечатлениями от игры с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Японка уступила ей в четвертом круге Индиан-Уэллс со счетом 2:6, 4:6.

Ранее они играли только на US Open-2018.

– Вам показалось, что вы играете с ней впервые? Ее теннис был таким, как вы ожидали?

– Да, я чувствовала себя так, будто играю с ней впервые. Конечно, я могла видеть ее встречи по телевизору, но в реальности все иначе. Иногда я чувствовала, что меня застали врасплох, потому что я ждала более сильный удар, а он таким не был. Но ее стоны были одинаковыми при каждом ударе. И я такая: «О боже, она меня обманула» (улыбается).

Это был классный опыт, с помощью которого можно многому научиться. Надеюсь, что скоро мы встретимся снова. 

– У вас была травма в Австралии, а потом вы получили еще одну во время тренировки. Насколько вы уверены, что все это уже позади?

– Я не уверена (улыбается). Я не уверена. Каждый день – это новый день.

Я в солидном 28-летнем возрасте, так что я просто с принятием отношусь к каждому дню. Сегодня я, конечно, не победила, но многому научилась. Мне было очень весело, и я не получила травму. Для меня это победа.

Мне повезло, что я смогу сыграть в Майами. Я буду там сеяной, и это сильно отличается от прошлого года. Просто хочу продолжать играть хорошо. Я с нетерпением жду всех «Большие шлемы». Так что это будет классный год, – рассказала японка на пресс-конференции. 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Одинаковые стоны при разных вводных могут обмануть кого угодно.
Женщины могут же имитировать, как такое не знать..
Имитировать сильный удар, мы ведь про теннис? 😅
Жду статью, разбор про стоны, как это влияет на удары.
Или такая уже была тут?
было
Это же спортс! Здесь умеют писать о теннисе, не написав о теннисе ни слова!
обманула, нагло надула

это че прикол такой? японская яжемать не по ситуации ориентируется, а по стонам? это что-то новое, на уровне теннисных гиков
