  Фонсека об игре с Синнером: «Он начинает сильно давить каждый раз, когда нервничает»
Фонсека об игре с Синнером: «Он начинает сильно давить каждый раз, когда нервничает»

Фонсека: Синнер начинает сильно давить каждый раз, когда нервничает.

Жоао Фонсека прокомментировал поражение от Янника Синнера в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Бразилец уступил со счетом 6:7(6), 6:7(4).

– Я доволен тем, как я провел матч. Я не считаю, что нужно на себя злиться, если ты хорошо играл, делал все правильно, а победа досталась сопернику.

Может быть, я мог бы лучше подавать при счете 6:5 на тай-брейке. Не знаю. Это всегда рассуждения «а если», но мы не можем изменить прошлое, так что надо сосредоточиться на будущем.

Я доволен своей игрой, но мне есть над чем поработать.

– Вы впервые играли с Янником. Обычно в первом матче нужно немного приспосабливаться, потому что вы не знаете стиль игры соперника. Что было самым сложным в игре с ним?

– Я думаю, он сильно давит, и не только подачами, хотя сегодня он подавал довольно хорошо и выиграл за счет этого много очков – в том числе важных.

Я бы сказал, что он начинает сильно давить каждый раз, когда нервничает. Он начинает бить по любому мячу очень сильно.

Иногда ты даже не думаешь, что он напряжен, потому что ты это чувствуешь. Ты чувствуешь, какие у него тяжелые удары. Так что я бы отметил интенсивность игры. Ты должен быть готов на 100% во всех геймах.

И еще стабильность: он обычно не делает невынужденных ошибок.

– Что вы думаете о возможности приблизиться к уровню Алькараса и Синнера?

– Я оцениваю свой уровень довольно высоко – я могу с ними играть, могу проводить отличные матчи. Но всегда есть мелочи, над которыми нужно ежедневно работать.

И эти мелкие детали очень важны –  они влияли на то, как он играл важные очки, как он с ними справлялся. Конечно, мне еще нужно набраться большого опыта, но я думаю, что уровень уже есть. Конечно, в целом еще далеко, но играть я с ними могу.

Я доволен тем, как я провел матч, потому что чувствовал, что сегодня уровень был довольно близким, – сказал Фонсека на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Мирре бы поучиться.
а насчет "бить по мячу сильно" это скорее к нему, у него вся игра на этом выстроена
Ответ Kaligula-005
а насчет "бить по мячу сильно" это скорее к нему, у него вся игра на этом выстроена
Анисимову напоминает
Один из самых переоцененных игроков тура.
Выдает один нормальный турнир с 3-4 провальными
Ответ Anh Tran
Один из самых переоцененных игроков тура. Выдает один нормальный турнир с 3-4 провальными
он не то что бы переоцененный , учитывая сколько ему все еще лет
он просто излишне на хайпе
По счету было очень близко... и рассуждения здравые...
Ответ Skip
По счету было очень близко... и рассуждения здравые...
Довелось глянуть развязку первого сета, справа конечно круто бьет он, но темпа, плотности и вариативности действий до синнера далеко, ну и собранности в ключевые моменты не было - три сетбола не реализовал, один из них ошибкой потому что поспешил. Опыта поднаберется конечно еще, но кроме форхенда у него пока не видно за счет чего ему рисуют перспективы

Хотелось бы конечно разбавить доминирующее кольцо, но я бы голосовал что у него шансы стать более удачным условно оже-альяссимом или рублевым, но если синкараз будет здравствовать - шлемов пока не видно у чувачка
может и получится чего но таких фонсек в теннисе была тьма
"Он начинает бить по любому мячу очень сильно" - и попадать, самое главное..
Материалы по теме
Синнер обыграл Фонсеку и 19-й раз вышел в 1/4 финала «Мастерса»
11 марта, 03:27
Жоао Фонсека: «Не обращаю внимание на ожидания или на то, что говорят люди»
10 марта, 18:02
Фонсека о мнении, что он может посоперничать с Алькарасом и Синнером: «Раз люди так говорят, значит, у меня есть нужный уровень»
9 марта, 14:20
Рекомендуем
Главные новости
Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»
сегодня, 20:41
Двоюродные братья Риндеркнеш и Вашеро впервые вышли в парный финал
сегодня, 20:27
Шарапова приехала в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:06Фото
Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Носковой, Рыбакина – со Свитолиной
сегодня, 19:45
Андрей Чесноков: «Мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс: хорошо, стабильно, уверенно»
сегодня, 19:28
Самсонова, Остапенко, Вондроушова и Плишкова заявились на турнир в Линце, Александрова будет защищать титул
сегодня, 18:56
Жабер завела ютуб-канал. Первое видео – день с Бадосой
сегодня, 18:21
Звонарева не доиграла четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире
сегодня, 17:39
Соболенко девять сезонов подряд выходит в полуфиналы WTA 1000. Длиннее серия была только у Квитовой
сегодня, 16:48
Сегодня день рождения Коко Гауфф
сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем