Фонсека об игре с Синнером: «Он начинает сильно давить каждый раз, когда нервничает»

Фонсека: Синнер начинает сильно давить каждый раз, когда нервничает.

Жоао Фонсека прокомментировал поражение от Янника Синнера в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Бразилец уступил со счетом 6:7(6), 6:7(4).

– Я доволен тем, как я провел матч. Я не считаю, что нужно на себя злиться, если ты хорошо играл, делал все правильно, а победа досталась сопернику.

Может быть, я мог бы лучше подавать при счете 6:5 на тай-брейке. Не знаю. Это всегда рассуждения «а если», но мы не можем изменить прошлое, так что надо сосредоточиться на будущем.

Я доволен своей игрой, но мне есть над чем поработать.

– Вы впервые играли с Янником. Обычно в первом матче нужно немного приспосабливаться, потому что вы не знаете стиль игры соперника. Что было самым сложным в игре с ним?

– Я думаю, он сильно давит, и не только подачами, хотя сегодня он подавал довольно хорошо и выиграл за счет этого много очков – в том числе важных.

Я бы сказал, что он начинает сильно давить каждый раз, когда нервничает. Он начинает бить по любому мячу очень сильно.

Иногда ты даже не думаешь, что он напряжен, потому что ты это чувствуешь. Ты чувствуешь, какие у него тяжелые удары. Так что я бы отметил интенсивность игры. Ты должен быть готов на 100% во всех геймах.

И еще стабильность: он обычно не делает невынужденных ошибок.

– Что вы думаете о возможности приблизиться к уровню Алькараса и Синнера?

– Я оцениваю свой уровень довольно высоко – я могу с ними играть, могу проводить отличные матчи. Но всегда есть мелочи, над которыми нужно ежедневно работать.

И эти мелкие детали очень важны – они влияли на то, как он играл важные очки, как он с ними справлялся. Конечно, мне еще нужно набраться большого опыта, но я думаю, что уровень уже есть. Конечно, в целом еще далеко, но играть я с ними могу.

Я доволен тем, как я провел матч, потому что чувствовал, что сегодня уровень был довольно близким, – сказал Фонсека на пресс-конференции.