  • Фис о победе над Оже-Альяссимом: «При счете 0:5 на тай-брейке фитнес-тренер сказал мне прекратить жаловаться и играть в теннис»
Фис о победе над Оже-Альяссимом: «При счете 0:5 на тай-брейке фитнес-тренер сказал мне прекратить жаловаться и играть в теннис»

Фис рассказал о совете тренера, который помог выиграть ему матч с Оже-Альяссимом.

Артур Фис прокомментировал победу над девятой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Француз выиграл со счетом 6:3, 7:6(9).

– При счете 0:5 на тай-брейке у меня был небольшой диалог с моим фитнес-тренером Лапо. Он сказал мне прекратить жаловаться, сконцентрироваться и играть в теннис.

С того момента я начал просто блокировать все вокруг. У меня было туннельное зрение: я видел только то, как выигрываю розыгрыш за розыгрышем.

Обычно ты отдаешь тай-брейк, если уступаешь 0:5. Но в этот раз у меня получилось выиграть, и я очень этому рад. 

– Как вы переключаетесь на такое состояние? Считаете ли вы важным иметь на корте две личности: одну очень возбужденную и эмоциональную, а другую очень расслабленную, спокойную и сосредоточенную?

– Я бы согласился на то, чтобы иметь только одну – очень расслабленную, спокойную и сосредоточенную. Но я очень люблю отдаваться эмоциям. Мне нравится иногда праздновать, иногда немного злиться. Конечно, у меня есть цель никогда не злиться, но чувствовать эмоции мне нравится.

Но в важные моменты лучше быть очень сосредоточенным и не показывать свои эмоции. Даже если это положительные эмоции, то стоит стараться быть очень сконцентрированным. Особенно важно избегать любых негативных эмоций.

Я стараюсь так и делать, особенно во время тай-брейков или брейк-пойнтов. Отпраздновать можно уже после того, как их выиграешь. Но если начать отмечать каждое выигранное очко или жаловаться после каждого проигранного, то ты так себе не поможешь, – поделился Фис на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Сказал перестать его жалеть..
