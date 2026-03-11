Рублев и Хачанов вышли в 1/4 финала парного Индиан-Уэллс, Джокович и Циципас выбыли
Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в 1/4 финала в Индиан-Уэллс в паре.
Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Феликса Оже-Альяссима и Себастьяна Корду на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс – 7:6(3), 4:6, 10-5.
В четвертьфинале россияне сыграют с Валентином Вашеро и Артуром Риндеркнешем. Двоюродные братья выбили Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса – 7:6(4), 7:5.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Пáрников нашли😊. Разве что подачу потренить лишний раз с приемом, да выход к сетке.
айнштайн не помог
Рекомендуем
Рекомендуем