Давидович-Фокина 13-й раз проиграл с матчболов
Алехандро Давидович-Фокина уступил Лернеру Тьену в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:4, 1:6, 6:7(4). В третьем сете испанец не реализовал два матчбола.
Для Давидовича-Фокина это уже 13-е в карьере поражение после упущенного матчбола.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TunedIntoTennis
Ну и что можно подумать Алехандро такой один Тьен и у Качанова два матчбола от играл и что, такое бывает в теннисе часто)))
У него же вроде была история, когда он такой мандраж поймал на матчболе, что не смог нормально подать и подал с руки и в итоге слил
Да, на Уиме против Руне пару лет назад
Заведу попугая и научу его одной фразе: впрочем, ничего нового ))
Фокин чокер GOAT
Самсонову ему в жены
