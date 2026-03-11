Давидович-Фокина 13-й раз проиграл с матчболов

Алехандро Давидович-Фокина 13-й раз проиграл матч, в котором имел матчбол.

Алехандро Давидович-Фокина уступил Лернеру Тьену в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:4, 1:6, 6:7(4). В третьем сете испанец не реализовал два матчбола.

Для Давидовича-Фокина это уже 13-е в карьере поражение после упущенного матчбола.