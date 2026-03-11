Синнер обыграл Фонсеку и 19-й раз вышел в 1/4 финала «Мастерса»
Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Жоао Фонсеку в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 7:6(6), 7:6(4).
В первом сете Синнер отыгрался с 3:6 на тай-брейке. Во втором итальянец вел 5:2, подавал на победу, но проиграл гейм под ноль.
Синнер 19-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и третий раз сделал это в Индиан-Уэллс. Дальше он сыграет с Лернером Тьеном.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но фонсека уже совсем рядом. Навреное, все таки сможет навязывать конкуренцию карлошу и яннику
Возможно, Жо надо тренера менять. Вот Агасси набивается там. Вполне, вполне
А тем временем тихой сапой Лернер всегда на шаг впереди Фонсеки :)
Глаза мозолит впереди паровоза. Удачи ему в этом непростом деле🙂
Не всегда, по титулам 2 - 1 в пользу Фонсеки, по линым встречам по-моему 2 - 0 в пользу бразильца.
Фонсека молодец, младший нисиока ,пассивный парень, проблем не будет яника
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем