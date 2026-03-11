Синнер обыграл Фонсеку и 19-й раз вышел в 1/4 финала «Мастерса»

Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Жоао Фонсеку в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 7:6(6), 7:6(4).

В первом сете Синнер отыгрался с 3:6 на тай-брейке. Во втором итальянец вел 5:2, подавал на победу, но проиграл гейм под ноль.

Синнер 19-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и третий раз сделал это в Индиан-Уэллс. Дальше он сыграет с Лернером Тьеном .