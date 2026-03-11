Мбоко вышла на Соболенко в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Виктория Мбоко вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс.
19-летняя канадка Виктория Мбоко обыграла Аманду Анисимову в четвертом круге тысячника в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:1. Это был первый матч между теннисистками топ-10 на турнире: Мбоко сейчас 10-я, а Анисимова – 6-я.
Канадка третий раз вышла в четвертьфинал тысячника и теперь сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Белоруска ведет 1:0 в личке, выиграв в этом году на Australian Open в двух сетах.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Вот она точно будет топ, а вот в Андреевой есть сомнения.
