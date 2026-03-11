Квалифаер Гибсон обыграла Паолини и впервые вышла в 1/4 финала тысячника. До турнира у нее не было побед над топ-50
Австралийка Талия Гибсон вышла в четвертьфинал тысячника в Индиан-Уэллс. Она начала турнир с нулем побед в матчах против топ-50, но в Калифорнии обыграла уже четырех соперниц такого уровня подряд – включая седьмую ракетку мира Жасмин Паолини в четвертом круге (7:5, 2:6, 6:1).
112-я ракетка мира Гибсон в Индиан-Уэллс прошла квалификацию. Она первый квалифаер в четвертьфинале после Леси Цуренко в 2015-м.
Дальше она сыграет с Александрой Эалой или Линдой Носковой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Этот квалифер - тот что надо квалифер. Уже 66 в лав рейтинге. Да и соперница, ей под стать была…
турнир жизни проводит 21 летняя австралийка
