Тьен отыграл 2 матчбола у Давидовича-Фокина и впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса»
20-летний американец Лернер Тьен обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 4:6, 6:1, 7:6(4).
В третьем сете Тьен отыграл два матчбола.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Умничка Лёрнер)
