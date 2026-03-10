Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»

Новак Джокович рассказал, что означает высокий теннисный IQ в современном теннисе.

«Если сказать просто, это умение находить выход, находить решение. Думаю, теннисный IQ можно описывать по-разному.

Я очень ценю способность адаптироваться. Тот теннисный IQ, который мы видим на корте, во многом зависит от того, что ты делаешь до официального матча – насколько усердно подходишь к своей повседневной жизни, вращается ли все вокруг тенниса, развиваешь ли ты мышление, нацеленное на прогресс и улучшение.

Важно не только полагаться на свои сильные стороны и надеяться, что слабости не вскроются, а стараться улучшать свою игру по мере развития, потому что это делают все. Поэтому теннисный IQ – это такой усердный, целостный, многогранный подход. Когда у тебя на корте большой арсенал ударов, ты чувствуешь себя увереннее в поиске решений.

Когда ты, образно говоря, упираешься в стену психологически, когда не очень доволен тем, как работает план А или план B, у тебя должны быть планы C, D, E, F – какие угодно. Нужно уметь адаптироваться к каждому сопернику, покрытию, условиям.

Конечно, это гораздо легче сказать, чем сделать, и на это уходят годы развития и работы. Я говорю о самом высоком уровне.

Разумеется, есть игроки, которые просто более одарены, чем другие. Когда смотришь на них на корте, кажется, что у них более высокий теннисный IQ, и это помогает им выходить из сложных ситуаций. Но я говорю о другом – о стабильности, которая позволяет построить долгую и успешную карьеру», – сказал Джокович на пресс-конференции.

