7

Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»

Новак Джокович рассказал, что означает высокий теннисный IQ в современном теннисе.

«Если сказать просто, это умение находить выход, находить решение. Думаю, теннисный IQ можно описывать по-разному.

Я очень ценю способность адаптироваться. Тот теннисный IQ, который мы видим на корте, во многом зависит от того, что ты делаешь до официального матча – насколько усердно подходишь к своей повседневной жизни, вращается ли все вокруг тенниса, развиваешь ли ты мышление, нацеленное на прогресс и улучшение.

Важно не только полагаться на свои сильные стороны и надеяться, что слабости не вскроются, а стараться улучшать свою игру по мере развития, потому что это делают все. Поэтому теннисный IQ – это такой усердный, целостный, многогранный подход. Когда у тебя на корте большой арсенал ударов, ты чувствуешь себя увереннее в поиске решений.

Когда ты, образно говоря, упираешься в стену психологически, когда не очень доволен тем, как работает план А или план B, у тебя должны быть планы C, D, E, F – какие угодно. Нужно уметь адаптироваться к каждому сопернику, покрытию, условиям.

Конечно, это гораздо легче сказать, чем сделать, и на это уходят годы развития и работы. Я говорю о самом высоком уровне.

Разумеется, есть игроки, которые просто более одарены, чем другие. Когда смотришь на них на корте, кажется, что у них более высокий теннисный IQ, и это помогает им выходить из сложных ситуаций. Но я говорю о другом – о стабильности, которая позволяет построить долгую и успешную карьеру», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Секреты долголетия Новака Джоковича

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoНовак Джокович
logoBNP Paribas Open
logoATP
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Новака теннисный IQ действительно очень высокий
Ответ Narrator19
У Новака теннисный IQ действительно очень высокий
Новак зачем-то скромничает.
Если считать, что у алькараса есть теннисный, но нет никакого больше, то Ноле гениальный гений вообще везде )
Ответ Helga Kl
Новак зачем-то скромничает. Если считать, что у алькараса есть теннисный, но нет никакого больше, то Ноле гениальный гений вообще везде )
так и годков-то ему больше почти вдвое
IQ сильная сторона джокера, поэтому с подачи федалей и ввели подсказки тренеров, чтобы сеня с карасем не дали собрать ему 30 шлемов
Вспомнился их финал с Алькарасом первый на Уимблдоне, 5 сетов. Что только в финальном сете Новак не пробовал, но ничего не помогало, Карлос везде успевал и всё тащил в шпагатах, как балетный танцор. Кажется, в этот момент можно было увидеть, насколько сильно Новак думает, даже не глядя на его лицо.

А как он подготовился к финалу в Париже на Олимпиаде, чтоб закрыть все стороны Алькараса, не давать ему углов, не давать темпа, максимально неудобно подавать. В таком виде теннис действительно - шахматы. У Джоковича была тогда только одна выигрышная комбинация: не отдать подачу и на двух тай-брейках выиграть. Третий сет он бы не выдержал скорее всего.
Ответ Александр Сабреков
Вспомнился их финал с Алькарасом первый на Уимблдоне, 5 сетов. Что только в финальном сете Новак не пробовал, но ничего не помогало, Карлос везде успевал и всё тащил в шпагатах, как балетный танцор. Кажется, в этот момент можно было увидеть, насколько сильно Новак думает, даже не глядя на его лицо. А как он подготовился к финалу в Париже на Олимпиаде, чтоб закрыть все стороны Алькараса, не давать ему углов, не давать темпа, максимально неудобно подавать. В таком виде теннис действительно - шахматы. У Джоковича была тогда только одна выигрышная комбинация: не отдать подачу и на двух тай-брейках выиграть. Третий сет он бы не выдержал скорее всего.
+++++++++++++++++++
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
25 минут назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
сегодня, 11:04
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем