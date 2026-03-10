  • Спортс
  • Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
26

Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»

Мирра Андреева рассказала, какое качество хочет перенять у Серены Уильямс.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как справляется с обидными поражениями. Вчера россиянка уступила Катерине Синяковой и не смогла защитить титул в Индиан-Уэллс.

– У вас было несколько обидных поражений в упорных матчах. Вы обсуждаете это с Кончитой – как изменить эту тенденцию?

– Да, последние, по-моему, три матча, которые я проиграла, складывались так, что я вела в счете и у меня было много возможностей. Начиная с поражения от Вики [Мбоко] в Дохе, потом от Аманды [Анисимовой] в Дубае и теперь здесь.

Было много шансов, которыми я не воспользовалась. Мы еще не обсуждали этот матч, но я поговорю со своей командой.

Посмотрим, как правильнее всего справляться с такими ситуациями. Будем работать и стараться становиться лучше.

– Часто у игроков есть кумиры в плане стиля игры. А есть ли у вас в теннисе пример с точки зрения характера – как кто-то ведет себя после поражений? Может быть, среди действующих или уже завершивших карьеру игроков?

– Если говорить о стиле игры, то одним из моих кумиров можно назвать Мартину Хингис. Мне она очень нравится и как личность, и как теннисистка.

Я как раз недавно об этом думала. Думаю, человек, который очень хорошо справлялся с поражениями, – это Серена Уильямс. Я никогда не видела и не слышала, чтобы она сильно злилась. Даже после поражений в финалах «Шлемов» она улыбалась и радовалась за соперницу, взявшую титул.

Мне стоит это перенять. Посмотрим, удастся ли, – сказала Андреева на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Ну Мария Шарапова много чего услышала наверное про себя после Уимблдона 2004 года от Уильямс. Вот Маша Шарапова это пример для меня: и красавица и "железная леди" по характеру просто.
Ответ Forest993
Почему - наверное? С 2004 года регулярно слышит, и не только Маша, мы все тоже это слышим.
Почему - наверное? С 2004 года регулярно слышит, и не только Маша, мы все тоже это слышим.
Ответ Forest993
Миша судью трёхэтажным матом посылал и трибуны.

Вот видимо с кого Мирусик брал пример, не зря с ним сравнивали после прошлогоднего дубля.
Миша судью трёхэтажным матом посылал и трибуны.
Вот видимо с кого Мирусик брал пример, не зря с ним сравнивали после прошлогоднего дубля.
🤣
А еще она мячи в глотку судьям грозилась запихать, нашла с кого пример брать
Ответ Hardy
Именно по этой причине и берет.
Именно по этой причине и берет.
Особенно она радовалась за Роберту Винчи)))
Ответ L282
Ну не знаю, имхо, за молодую девушку Осаку ещё больше радовалась
Ну не знаю, имхо, за молодую девушку Осаку ещё больше радовалась
"Я как раз недавно об этом думала. Думаю, человек, который очень хорошо справлялся с поражениями, – это Серена Уильямс. Я никогда не видела и не слышала, чтобы она сильно злилась."

Ха ха. Осака, Клийтерс и другие теннисистки, а также некоторые судьи, могли бы кое что рассказать о ее поведении, когда дела шли не так, как она хотела.
Милее всего она улыбалась по ходу финала US Open 2018 с Наоми Осакой)
Отбеливает себя в СМИ после сегодняшнего посылания зрителей...
Способные такое позаимствовать это не аннонсируют, а сперва делают...
Мирра не той дорогой идёт во всем
У капризного ребенка, который не привык не получать желаемого, корона жмёт в любых проявлениях. Даже здесь в интервью. Надо брать пример не с Серены, потому что ты не Серена и никогда ей не будешь. Для начала бери пример хотя бы с девочек в туре. И желательно брать пример с девочек из топ 30, не ограничиваясь Соболенкой или Швентек.
Просто веди себя достойно на корте и не надо всех этих правильных речей.
Сначала выйди хоть в один финал тбш
