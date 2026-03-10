Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как справляется с обидными поражениями. Вчера россиянка уступила Катерине Синяковой и не смогла защитить титул в Индиан-Уэллс.
– У вас было несколько обидных поражений в упорных матчах. Вы обсуждаете это с Кончитой – как изменить эту тенденцию?
– Да, последние, по-моему, три матча, которые я проиграла, складывались так, что я вела в счете и у меня было много возможностей. Начиная с поражения от Вики [Мбоко] в Дохе, потом от Аманды [Анисимовой] в Дубае и теперь здесь.
Было много шансов, которыми я не воспользовалась. Мы еще не обсуждали этот матч, но я поговорю со своей командой.
Посмотрим, как правильнее всего справляться с такими ситуациями. Будем работать и стараться становиться лучше.
– Часто у игроков есть кумиры в плане стиля игры. А есть ли у вас в теннисе пример с точки зрения характера – как кто-то ведет себя после поражений? Может быть, среди действующих или уже завершивших карьеру игроков?
– Если говорить о стиле игры, то одним из моих кумиров можно назвать Мартину Хингис. Мне она очень нравится и как личность, и как теннисистка.
Я как раз недавно об этом думала. Думаю, человек, который очень хорошо справлялся с поражениями, – это Серена Уильямс. Я никогда не видела и не слышала, чтобы она сильно злилась. Даже после поражений в финалах «Шлемов» она улыбалась и радовалась за соперницу, взявшую титул.
Мне стоит это перенять. Посмотрим, удастся ли, – сказала Андреева на пресс-конференции.
«Пошли вы все ## ###». Истерика Мирры после нового поражения
Вот видимо с кого Мирусик брал пример, не зря с ним сравнивали после прошлогоднего дубля.
🤣
Ха ха. Осака, Клийтерс и другие теннисистки, а также некоторые судьи, могли бы кое что рассказать о ее поведении, когда дела шли не так, как она хотела.
Способные такое позаимствовать это не аннонсируют, а сперва делают...