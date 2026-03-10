Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»

Мирра Андреева рассказала, какое качество хочет перенять у Серены Уильямс.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как справляется с обидными поражениями. Вчера россиянка уступила Катерине Синяковой и не смогла защитить титул в Индиан-Уэллс.

– У вас было несколько обидных поражений в упорных матчах. Вы обсуждаете это с Кончитой – как изменить эту тенденцию?

– Да, последние, по-моему, три матча, которые я проиграла, складывались так, что я вела в счете и у меня было много возможностей. Начиная с поражения от Вики [Мбоко ] в Дохе, потом от Аманды [Анисимовой ] в Дубае и теперь здесь.

Было много шансов, которыми я не воспользовалась. Мы еще не обсуждали этот матч, но я поговорю со своей командой.

Посмотрим, как правильнее всего справляться с такими ситуациями. Будем работать и стараться становиться лучше.

– Часто у игроков есть кумиры в плане стиля игры. А есть ли у вас в теннисе пример с точки зрения характера – как кто-то ведет себя после поражений? Может быть, среди действующих или уже завершивших карьеру игроков?

– Если говорить о стиле игры, то одним из моих кумиров можно назвать Мартину Хингис . Мне она очень нравится и как личность, и как теннисистка.

Я как раз недавно об этом думала. Думаю, человек, который очень хорошо справлялся с поражениями, – это Серена Уильямс . Я никогда не видела и не слышала, чтобы она сильно злилась. Даже после поражений в финалах «Шлемов» она улыбалась и радовалась за соперницу, взявшую титул.

Мне стоит это перенять. Посмотрим, удастся ли, – сказала Андреева на пресс-конференции.

«Пошли вы все ## ###». Истерика Мирры после нового поражения