У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса

Алькарас выиграл 22 из первых 25 матчей в Индиан-Уэллс.

Карлос Алькарас , в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыгравший Артура Риндеркнеша (6:7(6), 6:3, 6:2), выиграл 22-й в карьере матч на этом турнире.

Теперь у двукратного чемпиона BNP Paribas Open 88% побед в Калифорнии (22:3). Более высокий показатель в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс был только у Джимми Коннорса – 23 победы (92%).

Коннорс трижды выигрывал этот турнир – в 1976, 1981 и 1984 годах.