Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»

Веснина считает, что Андреевой помешали нервы в матче с Синяковой.

Экс-первая ракетка мира в паре Елена Веснина прокомментировала поражение Мирры Андреевой от Катерины Синяковой в третьем круге в Индиан-Уэллс (6:4, 6:7(5), 3:6).

«Мирра впервые столкнулась с очень непростой задачей – подтверждать огромное количество очков. Как бы что ни говорила Мирра, понятно, что она пытается снять с себя давление, но оно все равно есть. Хочется вновь хорошо сыграть там, где ты побеждала. Хочется пройти дальше по сетке, но соперницы настраиваются особенным образом, когда понимают, что тебе защищать титул. Катерина Синякова – непростая соперница. Она очень опытная и по стилю игры очень специфическая.

Мирра должна была выигрывать этот матч и закрывать в двух сетах, но нервы. Было достаточно ветрено, и мяч гулял – возможно, она не чувствовала мяч на ракетке. Синяковой удалось затянуть ее в свою игру. Именно так получилось, что в концовке Андреева играла не в свой теннис, а [в теннис] соперницы.

Обидно, что Мирра не смогла пройти дальше, но теперь придется немного поработать над собой с командой и справиться с этим давлением и испытанием. Такие испытания ложатся на плечи любого теннисиста, который выигрывает турнир, ведь на следующий год все это нужно подтверждать», – цитирует Веснину «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Немного поработать???
Да там работы на 24 часа в сутки.
А если так и будет немного, то окажется рядом с Эрикой в рейтинге.
Ага, все пропало, сейчас Мирра вообще с позором в юниоры вернется. Откуда ж вы такие здесь беретесь, профессиональные плакальщики по неудашейся мирриной карьере, которая только-только началась.
Совершенно верно,а вообще из Весниной
Закрывать в двух сетах? Я посмотрел первые 5 геймов второго и выключил. Стало понятно: ничего не изменилось ни технически, ни ментально. Не переиграть по виннарам (не знаю, как по итогу матча, но после первого сета так) парницу с очень средненькой подачей и больше комбинационной, чем силовой игрой... Кафель прав: никакого роста (скорее даже регресс), бекхенд и иногда первая подача были и раньше. Что делают Сафин и Мартинес последние несколько месяцев, для меня загадка.
Лена, позовите Мыскину на подкаст - она поделется как проиграла Олимпиаду с 5-1, кто виноват и что надо делать..
Веснина, Мыскина- это те ещё специалисты...
Иногда кто то неожиданно выигрывает мастерсы, даже не особо хорошо играя и уходят в тень, Мирра во первых выиграла 2 мастерса, это действительно показатель, а главное, она своей игрой заставила прочить ей большие победы, но парадокс её в том, что провал случился какой то явный, она раз за разом проигрывает соперницам намного ниже классом и объяснить это можно только психологией. Как она будет справляться с этим, посмотрим, но талантливый человек, есть талантливый, должна справиться.
С чего это Андреева должна была выигрывать в двух сетах? По игре она не превосходила Синякову.
