Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»

Веснина считает, что Андреевой помешали нервы в матче с Синяковой.

Экс-первая ракетка мира в паре Елена Веснина прокомментировала поражение Мирры Андреевой от Катерины Синяковой в третьем круге в Индиан-Уэллс (6:4, 6:7(5), 3:6).

«Мирра впервые столкнулась с очень непростой задачей – подтверждать огромное количество очков. Как бы что ни говорила Мирра, понятно, что она пытается снять с себя давление, но оно все равно есть. Хочется вновь хорошо сыграть там, где ты побеждала. Хочется пройти дальше по сетке, но соперницы настраиваются особенным образом, когда понимают, что тебе защищать титул. Катерина Синякова – непростая соперница. Она очень опытная и по стилю игры очень специфическая.

Мирра должна была выигрывать этот матч и закрывать в двух сетах, но нервы. Было достаточно ветрено, и мяч гулял – возможно, она не чувствовала мяч на ракетке. Синяковой удалось затянуть ее в свою игру. Именно так получилось, что в концовке Андреева играла не в свой теннис, а [в теннис] соперницы.

Обидно, что Мирра не смогла пройти дальше, но теперь придется немного поработать над собой с командой и справиться с этим давлением и испытанием. Такие испытания ложатся на плечи любого теннисиста, который выигрывает турнир, ведь на следующий год все это нужно подтверждать», – цитирует Веснину «Чемпионат».

