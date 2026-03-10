  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
7

Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»

Джек Дрэйпер поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В третьем круге он обыграл Франсиско Серундоло – 6:1, 7:5.

– Завтра у меня выходной, будет время подготовиться. Сегодня была неплохая игра, и я доволен тем, как начал матч, особенно первым сетом.

Во втором сете все было немного неровно, местами игра получалась дерганой, но условия были непростые. В нужные моменты я сумел прибавить и сыграть хорошо. С нетерпением жду среды.

– Как чувствует себя тело?

– Отлично. Честно, чувствую себя очень хорошо. Думаю, в Дубае даже было полезно сыграть не более двух матчей. Это помогло снова привыкнуть к соревновательному ритму, но при этом не перегрузить организм.

Я приехал сюда, неделю потренировался, и, наверное, было хорошо сыграть трехсетовик уже в первом круге, чтобы провести больше времени на корте.

Плюс я каждый день тренируюсь, так что не сказать, что только играю матчи. В целом чувствую себя очень хорошо и надеюсь набрать хороший ход.

– Можете немного рассказать о предстоящем матче с Новаком? Видели ли вы его игры здесь?

– Нет, здесь я почти не видел его матчей, но я прекрасно знаю, чего ожидать от Новака. Я с детства смотрю его матчи. Мне кажется, он величайший теннисист всех времен. Его настрой и уровень игры всегда на высочайшем уровне.

Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы. Но прежде всего я просто благодарен за возможность быть здесь и играть против таких соперников, – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoФрансиско Серундоло
logoДжек Дрэйпер
logoНовак Джокович
logoBNP Paribas Open
logoATP
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шансы у Джека есть, причём очень высокие пройти серба. Свой матч он выиграл увереннее у более сильного соперника.
Ответ Иван Дичковский
Шансы у Джека есть, причём очень высокие пройти серба. Свой матч он выиграл увереннее у более сильного соперника.
Император играет по схеме 1 сет отдыхает, а в двух выносит. Да и не сказал бы, что прям увереннее, Черундоло дважды не смог закрепить подачу и на сет не подал и потом 2 бп не закрыл при 5-5. Император только играет не на максимум, в отличии от Дрейпера!
Ответ Иван Дичковский
Шансы у Джека есть, причём очень высокие пройти серба. Свой матч он выиграл увереннее у более сильного соперника.
У него травма была ,так быстро непроходит ,если пойдёт нагрузка он сольет, короче подсадная утка ,этот дрейпер, спецом вывели на слабых игроков джоковича, вышел он на, зверева ,медведева ,сразу отсекся, играет по 3сета .
матч должен быть интересным, но я как всегда за Величайшего!
Да малыш ,всего-то.
Норри, медведев, рууд,джокович, чемодан,вокзал.,через Иран желательно.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэйпер о Джоковиче: «Для меня он величайший теннисист всех времен»
23 февраля, 09:40
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
7 минут назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
51 минуту назад
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем