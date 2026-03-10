Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»

Джек Дрэйпер поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В третьем круге он обыграл Франсиско Серундоло – 6:1, 7:5.

– Завтра у меня выходной, будет время подготовиться. Сегодня была неплохая игра, и я доволен тем, как начал матч, особенно первым сетом.

Во втором сете все было немного неровно, местами игра получалась дерганой, но условия были непростые. В нужные моменты я сумел прибавить и сыграть хорошо. С нетерпением жду среды.

– Как чувствует себя тело?

– Отлично. Честно, чувствую себя очень хорошо. Думаю, в Дубае даже было полезно сыграть не более двух матчей. Это помогло снова привыкнуть к соревновательному ритму, но при этом не перегрузить организм.

Я приехал сюда, неделю потренировался, и, наверное, было хорошо сыграть трехсетовик уже в первом круге, чтобы провести больше времени на корте.

Плюс я каждый день тренируюсь, так что не сказать, что только играю матчи. В целом чувствую себя очень хорошо и надеюсь набрать хороший ход.

– Можете немного рассказать о предстоящем матче с Новаком? Видели ли вы его игры здесь?

– Нет, здесь я почти не видел его матчей, но я прекрасно знаю, чего ожидать от Новака. Я с детства смотрю его матчи. Мне кажется, он величайший теннисист всех времен. Его настрой и уровень игры всегда на высочайшем уровне.

Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы. Но прежде всего я просто благодарен за возможность быть здесь и играть против таких соперников, – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.