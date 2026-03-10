Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»

Кафельников: Мирра Андреева стоит на месте, у нее нет прогресса.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Катерины Синяковой в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:7(5), 3:6.

Россиянка не защитила титул на втором «тысячнике» подряд и может выпасть из топ-10.

«У кого форма Мирры не вызывает вопросы? Ее сегодняшняя форма может не вызывать вопросы только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросы, а у остальных вызывает, включая меня.

У нее прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

