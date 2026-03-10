  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»
11

Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»

Кафельников: Мирра Андреева стоит на месте, у нее нет прогресса.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Катерины Синяковой в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:7(5), 3:6.

Россиянка не защитила титул на втором «тысячнике» подряд и может выпасть из топ-10.

«У кого форма Мирры не вызывает вопросы? Ее сегодняшняя форма может не вызывать вопросы только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросы, а у остальных вызывает, включая меня.

У нее прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

«Пошли вы все ## ###». Истерика Мирры после нового поражения

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoМирра Андреева
logoЕвгений Кафельников
logoКатерина Синякова
logoBNP Paribas Open
logoWTA
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Андреевой наблюдаются признаки Медведева и Рублева одновременно: орать на зрителей и заниматься самоистязанием. Мартинес надо менять. Нужен тренер, а не нянька.
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
У Андреевой наблюдаются признаки Медведева и Рублева одновременно: орать на зрителей и заниматься самоистязанием. Мартинес надо менять. Нужен тренер, а не нянька.
Мартинес на Родригес, и по согласованию с вами, наверное..
Надо брать пример с Эммочки Радукану – в любой непонятной ситуации меняй тренера)
Евгению виднее,конечно,но может быть он решил не рубить сильно. Будто не то что прогресса нет, а регресс.Ее явно перекачали.Ушла легкость,вариативность,-усугубились проблемы психики
Это слишком очевидно, не то что нет прогресса, а даже есть падение, как у Медведева после пика
Она вошла в крутое пике
Очень дипломатично, что не свойственно Кафельникову, на самом деле все на много хуже.
Даже если и нет прогресса, и что, такой уровень тоже хороший, не всем быть Машами и Серенами
не справляется с давлением девочка 🥲
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мирра Андреева о срыве на зрителей после матча с Синяковой: «Не горжусь этим. Мне совсем это не нравится»
10 марта, 08:19
Мирра Андреева после поражения от Синяковой крикнула зрителям: «Пошли вы все на ###»
10 марта, 05:29Видео
Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллс
9 марта, 23:31
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
24 минуты назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
сегодня, 11:04
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем