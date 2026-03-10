Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»
Кафельников: Мирра Андреева стоит на месте, у нее нет прогресса.
Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Катерины Синяковой в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:7(5), 3:6.
Россиянка не защитила титул на втором «тысячнике» подряд и может выпасть из топ-10.
«У кого форма Мирры не вызывает вопросы? Ее сегодняшняя форма может не вызывать вопросы только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросы, а у остальных вызывает, включая меня.
У нее прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».
«Пошли вы все ## ###». Истерика Мирры после нового поражения
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
У Андреевой наблюдаются признаки Медведева и Рублева одновременно: орать на зрителей и заниматься самоистязанием. Мартинес надо менять. Нужен тренер, а не нянька.
Мартинес на Родригес, и по согласованию с вами, наверное..
Надо брать пример с Эммочки Радукану – в любой непонятной ситуации меняй тренера)
Евгению виднее,конечно,но может быть он решил не рубить сильно. Будто не то что прогресса нет, а регресс.Ее явно перекачали.Ушла легкость,вариативность,-усугубились проблемы психики
Это слишком очевидно, не то что нет прогресса, а даже есть падение, как у Медведева после пика
Она вошла в крутое пике
Очень дипломатично, что не свойственно Кафельникову, на самом деле все на много хуже.
Даже если и нет прогресса, и что, такой уровень тоже хороший, не всем быть Машами и Серенами
не справляется с давлением девочка 🥲
