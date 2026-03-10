Даниил Медведев: «В этом году корт в Индиан-Уэллс быстрее. Можно выигрывать очки с подачи»

Медведев: ненавижу мячи Penn.

11-я ракетка мира Даниил Медведев оценил победу над Себастьяном Баесом в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:0.

– Даня, классный матч с Баесом. Расскажи, пожалуйста, про начало. Я сначала очень волновалась: было ощущение, что все очень плотно, и от Баеса мячи летели очень активно, особенно справа. Как ты это распутал?

– Да, он очень хорошо начал сезон, играет здорово. И даже, по-моему, на харде у него результаты чуть ли не лучше, чем на грунте, что для него необычно. Он очень хорошо начал матч. Но в этом году корт быстрее, и подача [делает разницу]. Со своей стороны я понимал, что нужно хорошо подавать и где-то давить на своей подаче. Понимал, что на его подаче шансы будут, что смогу принимать и стараться цепляться. В принципе, так и получилось. Конечно, счет не до конца отражает матч – он был плотнее, но я рад, что смог победить с таким счетом.

– Но после первого сета было ощущение, что у Баеса вообще не осталось возможностей и шансов.

– Ну, ему было тяжело. Я сейчас в форме – и это тоже работает. Он провел первый сет, наверное, очень хорошо. А когда играешь очень хорошо и все равно проигрываешь 6:4, это морально тяжело. Понимаешь, что, чтобы выиграть, нужно играть еще лучше, а это не всегда просто. Он попытался что-то поменять во втором сете, стал чаще ходить к сетке, но, мне кажется, в этот раз это ему не помогло. Но опять же, матч был классный.

– Не могу не спросить про акклиматизацию. Сейчас Даня на 10 из 10?

– Да, чувствую себя нормально. Хотя было тяжеловато: тут еще на час время перевели, то есть у меня украли час сна (смеется). Но в целом чувствую себя отлично, буду готовиться к следующим матчам.

– Когда мы в прошлом году говорили, ты рассказывал, что корт как наждачка. А что именно поменялось сейчас? Мячи, сам корт, покрытие?

– И мячи, и корт. Мячи – нельзя сказать, что быстрее, но они просто чуть лучше контролируются. Потому что Penn – это, по сути, те же Head. Я ими вообще играть не могу. Когда говорю «не могу», это, конечно, образно – здесь я все равно играл финалы и все такое. Но это не значит, что эти мячи мне нравятся: в принципе, я их ненавижу. А Dunlop – еще куда ни шло. Да, на таком корте они быстро стираются и становятся тяжелыми, но, как по мне, ими лучше управлять. Ну и корт в этом году действительно быстрее. Можно выигрывать очки с подачи, чего, насколько я помню, раньше в Индиан-Уэллс почти не было, – сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».