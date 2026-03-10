Швентек о расписании матчей во время комбинированных турниров: «Мне кажется, к нам относятся хорошо»

Швентек высказалась о расписании матчей во время комбинированных турниров.

Ига Швентек рассказала, как готовилась к турниру в Индиан-Уэллс.

Вчера полька обыграла Марию Саккари 6:3, 6:2 и вышла в четвертый круг.

– Впервые с 2021 года вы пропустили один турнир из связки Доха-Дубай. Теперь, когда вы попробовали такой вариант, чувствуете ли, что стало легче благодаря дополнительному времени? Чувствуете себя более свежей?

– Но нельзя сказать, что раньше я плохо играла в Индиан-Уэллс (улыбается). Просто это другое планирование, и оба варианта работают.

Например, в 2022-м я пропустила Мадрид, а потом всегда там играла. Думаю, иногда нужно реагировать на то, что тебе нужно именно в этот момент, независимо от прошлых результатов или истории турниров.

Мне также хотелось уделить больше времени тренировкам. К тому же Австралия была сдвинута по календарю, поэтому между турнирами стало на неделю меньше времени для тренировок.

Я почувствовала, что могу провести полноценный и интенсивный тренировочный блок в Варшаве. Это всегда помогает.

– Много говорят о равенстве между мужским и женским турами, особенно на комбинированных турнирах. Как вам кажется, существует ли равенство, например, в расписании матчей? Если нет, что бы вы хотели изменить?

– Честно говоря, я не смотрю на расписание с этой точки зрения. Например, для вас может казаться, что вечерняя сессия – это лучший слот для матча, а я, наоборот, хочу играть днем.

Так что если не будет идеального баланса, но меня поставят играть днем, меня это полностью устроит (улыбается). Я никогда особенно не анализировала это в таком ключе, потому что не чувствовала в этом необходимости. Просто смотришь расписание и играешь.

Иногда я даже не знаю, когда играют другие теннисистки или мужчины, так что…

Наверное, единственная сфера, где может возникать неравенство, – это запросы игроков. Но я не знаю, какие запросы делают другие, поэтому не могу это оценивать.

– Если оставить в стороне расписание, есть ли другие области, где, по вашему мнению, существует неравенство, или вы считаете, что все примерно одинаково?

– Я никогда не была мужчиной и не играю в ATP-туре, поэтому не знаю, как дела обстоят у них. Но мне кажется, что к нам относятся хорошо, и я не могу сказать, что в нашей жизни в туре есть что-то плохое.

Конечно, это непросто, потому что сам спорт тяжелый. Но мы играем те же турниры, находимся в одной и той же среде, поэтому я не знаю, что в целом могло бы быть неравным, – сказала Швентек на пресс-конференции.