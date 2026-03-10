  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Швентек о расписании матчей во время комбинированных турниров: «Мне кажется, к нам относятся хорошо»
0

Швентек о расписании матчей во время комбинированных турниров: «Мне кажется, к нам относятся хорошо»

Швентек высказалась о расписании матчей во время комбинированных турниров.

Ига Швентек рассказала, как готовилась к турниру в Индиан-Уэллс. 

Вчера полька обыграла Марию Саккари 6:3, 6:2 и вышла в четвертый круг.

Впервые с 2021 года вы пропустили один турнир из связки Доха-Дубай. Теперь, когда вы попробовали такой вариант, чувствуете ли, что стало легче благодаря дополнительному времени? Чувствуете себя более свежей?

– Но нельзя сказать, что раньше я плохо играла в Индиан-Уэллс (улыбается). Просто это другое планирование, и оба варианта работают.

Например, в 2022-м я пропустила Мадрид, а потом всегда там играла. Думаю, иногда нужно реагировать на то, что тебе нужно именно в этот момент, независимо от прошлых результатов или истории турниров.

Мне также хотелось уделить больше времени тренировкам. К тому же Австралия была сдвинута по календарю, поэтому между турнирами стало на неделю меньше времени для тренировок.

Я почувствовала, что могу провести полноценный и интенсивный тренировочный блок в Варшаве. Это всегда помогает.

– Много говорят о равенстве между мужским и женским турами, особенно на комбинированных турнирах. Как вам кажется, существует ли равенство, например, в расписании матчей? Если нет, что бы вы хотели изменить?

– Честно говоря, я не смотрю на расписание с этой точки зрения. Например, для вас может казаться, что вечерняя сессия – это лучший слот для матча, а я, наоборот, хочу играть днем.

Так что если не будет идеального баланса, но меня поставят играть днем, меня это полностью устроит (улыбается). Я никогда особенно не анализировала это в таком ключе, потому что не чувствовала в этом необходимости. Просто смотришь расписание и играешь.

Иногда я даже не знаю, когда играют другие теннисистки или мужчины, так что…

Наверное, единственная сфера, где может возникать неравенство, – это запросы игроков. Но я не знаю, какие запросы делают другие, поэтому не могу это оценивать.

– Если оставить в стороне расписание, есть ли другие области, где, по вашему мнению, существует неравенство, или вы считаете, что все примерно одинаково?

– Я никогда не была мужчиной и не играю в ATP-туре, поэтому не знаю, как дела обстоят у них. Но мне кажется, что к нам относятся хорошо, и я не могу сказать, что в нашей жизни в туре есть что-то плохое.

Конечно, это непросто, потому что сам спорт тяжелый. Но мы играем те же турниры, находимся в одной и той же среде, поэтому я не знаю, что в целом могло бы быть неравным, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoИга Швентек
logoWTA
logoBNP Paribas Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ига Швентек: «Не уверена, что мы сможем держать высокий уровень на протяжении пяти сетов»
4 марта, 15:24
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
24 минуты назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
сегодня, 11:04
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем