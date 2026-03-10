Мирра Андреева о срыве на зрителей после матча с Синяковой: «Не горжусь этим. Мне совсем это не нравится»

  • Спортс
68

Андреева объяснила срыв после вылета с турнира в Индиан-Уэллс.

Мирра Андреева поделилась эмоциями после поражения от Катерины Синяковой в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:7(5), 3:6.

– Конечно, она непростой соперник. Она много играет в паре, поэтому хорошо чувствует мяч, у нее хорошие навыки. Раньше я с ней не играла.

Это был тяжелый матч. У меня был не лучший день с точки зрения игры, но нужно отдать должное и ей – она выступила хорошо и показала отличный теннис. Желаю ей удачи в оставшейся части турнира.

– Когда вы уходили с корта, казалось, что вы ругались в сторону трибун – возможно, в сторону болельщиков или своей команды. Как по-вашему, что это было?

– Конечно, после поражения эмоций было слишком много. Но я этим не горжусь. Мне совсем это не нравится.

Это то, над чем мне действительно нужно поработать. Не знаю… не в будущем, а как только появится возможность. Надеюсь, я смогу над этим поработать и стать лучше.

– Это было обращено к зрителям?

– Скорее к самой себе и вообще ко всем. После поражения я очень злюсь, поэтому иногда говорю такие вещи самой себе. В первую очередь – себе, конечно. Но потом это просто вырвалось из-за злости, из-за эмоций. Это не было направлено против кого-то конкретно, – сказала Андреева на пресс-конференции.

«Пошли вы все ## ###». Истерика Мирры после нового поражения

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Надо за помощью к Медведеву обратится! Уверен этот спокойный и уравновешенный на корте парень дасть правильный совет
Не горжусь этим. Мне совсем это не нравится

продолжу ли я себя так вести? ... продолжу ))))))
В 18 большинство уже относительно взрослеет, а она ведет себя как 14 летняя... и всё оправдывает возрастом. Моральные стандарты и интеллектуальный уровень там явно не высоки, тяжело ей будет...
Ответ Data Architector
В 18 большинство уже относительно взрослеет, а она ведет себя как 14 летняя... и всё оправдывает возрастом. Моральные стандарты и интеллектуальный уровень там явно не высоки, тяжело ей будет...
И это пишет завсегдатай спортса, чей контингент ещё как известен своими "моральными стандартами" и "интеллектуальным уровнем", ха! Лицемерия не занимать.
Ответ Squadala
И это пишет завсегдатай спортса, чей контингент ещё как известен своими "моральными стандартами" и "интеллектуальным уровнем", ха! Лицемерия не занимать.
А вот и завсегдатай Спортса, который по теме писать не способен, только личные наезды. Главное, чтоб не простаивал боевой вентилятор, такой способ самоутверждения. Нет, на такое не подаю, и не проси...)
Вообще ко всем. Ну классно, чё.)
Она даже не извинилась, так и дальше будет крыть всех.
Ответ fewral
Вообще ко всем. Ну классно, чё.) Она даже не извинилась, так и дальше будет крыть всех.
Комментарий скрыт
Ответ Forest993
Комментарий скрыт
Перед теми, кого она послала #####, что тут не ясно? Поразительны люди, не понимающие элементарных правил приличия. Впрочем нет, не поразительны, вызывают простую брезгливость
И что же с этим делать? Это длится уже очень долго.
Страшная, капризная, хамка, играет примитивно... Я даже не знаю, за что её поддерживать?
Ответ Sander Westerveld
Страшная, капризная, хамка, играет примитивно... Я даже не знаю, за что её поддерживать?
Играет она как раз не примитивно. Просто слишком большие ожидания были, вроде она сейчас бш начнет выигрывать. Возможно и у нее самой тоже.
Внешность в спорте значения не имеет, не всем же быть красотками.
Ответ Sander Westerveld
Страшная, капризная, хамка, играет примитивно... Я даже не знаю, за что её поддерживать?
Страшная, говорите? Я боюсь даже спрашивать, что вы думаете о Вике Голубиц 🙂🙂🙂
Ну что тут сказать, переплюнула уже Остапенко. Та хоть руки не подавала и посылала свою команду
Ответ kjma
Ну что тут сказать, переплюнула уже Остапенко. Та хоть руки не подавала и посылала свою команду
Алена выиграла РГ) а мирра выиграла ?)
Ответ Рокко G
Алена выиграла РГ) а мирра выиграла ?)
В этом году выиграет. Ниткин же обещал.
Что-то боязно за собачку стало...
Ответ sava k
Что-то боязно за собачку стало...
Вот-вот... В порыве гнева откусит ей Андреева гавкалку...
Эта, Медведев, Бублик, Рублев. Дикари какие-то, им в клетке соревноваться надо.
Ответ selso99
Эта, Медведев, Бублик, Рублев. Дикари какие-то, им в клетке соревноваться надо.
Кто бы говорил, после первого же слова сразу видно цивилизацию 😁😁😁
Не нравится ей, ну да, ну да... Для нее же пример Соболенко. Та на корте матерится хуже сапожника, и эта не отстаёт... Играть так не получается, а вот показать на людях своё бескультурие - легче легкого...
Ответ nasa937
Не нравится ей, ну да, ну да... Для нее же пример Соболенко. Та на корте матерится хуже сапожника, и эта не отстаёт... Играть так не получается, а вот показать на людях своё бескультурие - легче легкого...
Соболенка при этом выигрывает почти всё, в том числе турниры Большого шлема, а эта - ничего толком не выиграла.
