Алькарас о том, что подвернул лодыжку в матче с Риндеркнешем: «Завтра физио посмотрит, что с ногой, но в третьем сете я двигался идеально»

Алькарас о травме голеностопа: надеюсь, завтра все будет как ни в чем не бывало.

Карлос Алькарас высказался о победе над Артуром Риндеркнешем в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:7(6), 6:3, 6:2.

«В первом сете и начале второго он действительно показывал свой лучший теннис. Мне было очень тяжело – если честно, он создал мне серьезные проблемы. Но я рад, как справился с этим. Я принял ситуацию, продолжал бороться, держал психологическую устойчивость и постарался немного поменять свою игру. В итоге просто стал играть стабильнее и ждать своих шансов».

Также он высказался о том, что подвернул ногу по ходу второго сета.

«Завтра физио посмотрит, что с ногой, но в третьем сете я двигался идеально. Так что надеюсь, завтра все будет как ни в чем не бывало», – сказал Алькарас в интервью после матча.