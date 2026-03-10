Джокович о трехсетовике с Ковачевичем: «Алекс отлично сыграл. Рад, что преодолел испытание»
Джокович о трехсетовике с Ковачевичем: рад, что преодолел испытание.
Новак Джокович прокомментировал победу над Александаром Ковачевичем в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:4, 1:6, 6:4.
«Алекс отлично сыграл. Мы знакомы, говорим на одном языке. Вся его семья из Сербии. Рад видеть, что у него все неплохо складывается. Он провел классный турнир. Перед матчем я понимал, что если он будет хорошо подавать и попадать в нужные точки, то сделать брейк будет сложно. Так в итоге и получилось.
Если честно, я не весь матч наслаждался своей игрой. Приходилось справляться в условиях, когда соперник был просто великолепен... Но я победил, пусть и некрасиво, не так ли? Это важно. Рад, что сегодня преодолел это испытание», – сказал Джокович.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
поэтому тот и начал НО делать в решающий момент