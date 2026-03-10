  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович о трехсетовике с Ковачевичем: «Алекс отлично сыграл. Рад, что преодолел испытание»
4

Джокович о трехсетовике с Ковачевичем: «Алекс отлично сыграл. Рад, что преодолел испытание»

Джокович о трехсетовике с Ковачевичем: рад, что преодолел испытание.

Новак Джокович прокомментировал победу над Александаром Ковачевичем в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:4, 1:6, 6:4.

«Алекс отлично сыграл. Мы знакомы, говорим на одном языке. Вся его семья из Сербии. Рад видеть, что у него все неплохо складывается. Он провел классный турнир. Перед матчем я понимал, что если он будет хорошо подавать и попадать в нужные точки, то сделать брейк будет сложно. Так в итоге и получилось.

Если честно, я не весь матч наслаждался своей игрой. Приходилось справляться в условиях, когда соперник был просто великолепен... Но я победил, пусть и некрасиво, не так ли? Это важно. Рад, что сегодня преодолел это испытание», – сказал Джокович.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoНовак Джокович
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoАлександар Ковачевич
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
красава Новак- дожал менталкой соперника который выдал очень приличный матч против Величайшего
Ответ Ан Кот
красава Новак- дожал менталкой соперника который выдал очень приличный матч против Величайшего
Да у них там не принято обыгрывать старшего, поэтому Алекс и фигачил от души в ауты..
Ответ Glenn Tipton
Да у них там не принято обыгрывать старшего, поэтому Алекс и фигачил от души в ауты..
не правда ваша: Новак своей великолепной игрой в защите заставил молодого дрогнуть,
поэтому тот и начал НО делать в решающий момент
Император, на публику играет 3 сета! Тренировка перед Шлемами!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джокович 113-й раз вышел в 1/16 финала «Мастерса» – это рекорд
9 марта, 20:19
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
24 минуты назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
сегодня, 11:04
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем