Джокович о трехсетовике с Ковачевичем: «Алекс отлично сыграл. Рад, что преодолел испытание»

Джокович о трехсетовике с Ковачевичем: рад, что преодолел испытание.

Новак Джокович прокомментировал победу над Александаром Ковачевичем в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:4, 1:6, 6:4.

«Алекс отлично сыграл. Мы знакомы, говорим на одном языке. Вся его семья из Сербии. Рад видеть, что у него все неплохо складывается. Он провел классный турнир. Перед матчем я понимал, что если он будет хорошо подавать и попадать в нужные точки, то сделать брейк будет сложно. Так в итоге и получилось.

Если честно, я не весь матч наслаждался своей игрой. Приходилось справляться в условиях, когда соперник был просто великолепен... Но я победил, пусть и некрасиво, не так ли? Это важно. Рад, что сегодня преодолел это испытание», – сказал Джокович.