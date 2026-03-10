Рублев и Хачанов, Джокович и Циципас вышли во второй круг парного «Мастерса» в Индиан-Уэллс
Рублев и Хачанов, Джокович и Циципас вышли во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллс.
Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли шестых сеяных Уго Ниса и Эдуара Роже-Васслена в первом круге парного «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 4:6, 7:6(6), 10-5.
Новак Джокович и Стефанос Циципас (WC) выбили с турнира третьих сеяных Марсело Аревало и Мате Павича – 6:3, 6:2.
Дальше Рублев и Хачанов сыграют с Феликсом Оже-Альяссимом и Себастьяном Кордой, а Джокович и Циципас – с Артуром Риндеркнешем и Валентином Вашеро.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
нифига себе греки дают! вот будет прикол если всех в паре надерут 😁
Хм... Может переезд в Грецию был частью многоходовочки, чтобы на ОИ28 и ОИ32 побороться ещё и за золото в парах, т.к. Циципас посильнее будет, чем Данилович, да и на одиночку шанс поменьше
Он же не сменил гражданство
Вообще-то это шутка была. Но в продолжении шутки: ессно, зачем менять заранее, вдруг Стефанос не потянет пару - сначала тест-драйв нужен. Вот если затащат мастерс, а затем и ТБШ в паре, тогда можно будет и о смене гражданства говорить.
