Андреева и Мбоко вышли в четвертьфинал парного тысячника в Индиан-Уэллс
Мирра Андреева и Виктория Мбоко вышли в четвертьфинал парного тысячника в Индиан-Уэллс.
Они обыграли Хейли Батист и Алену Остапенко – 7:6(7), 3:6, 11-9.
Следующими соперницами Андреевой и Мбоко станут Анна Данилина и Александра Крунич.
Опубликовал: Кирилл Куценко
2 комментария
А так, сетка у них убойная, интересная, с сильными парами играют