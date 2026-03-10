  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бублик во время матча с Хиджикатой: «Игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки, #####. Какого ###? Он же на следующей неделе отсосет #####»
35

Бублик во время матча с Хиджикатой: «Игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки, #####. Какого ###? Он же на следующей неделе отсосет #####»

Бублик об уровне Хиджикаты: игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки.

Александр Бублик оценил уровень игры Ринки Хиджикаты по ходу матча третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Он проиграл 117-й ракетке мира со счетом 7:6(3), 6:7(3), 3:6.

«Игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки, #####. Какого ###? Он же на следующей неделе отсосет #####, ####### [обалдеешь], ####### [обалдеешь] просто», – сказал Бублик.

После проигрыша второго сета казахстанец разбил ракетку.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Бублик
logoРинки Хиджиката
logoATP
logoBNP Paribas Open
брань
контент
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Саша не стал откладывать до следующей недели и отсосал на этой)
Ответ Рокко G
Саша не стал откладывать до следующей недели и отсосал на этой)
Зашёл оставить такой же коммент и хотел написать: "прям с языка снял", но в контексте комментария звучит двусмысленно))
Откуда такая мания величия у посредственного игрока с одними водокачками в активе? За всю карьеру лишь один (!) четвертьфинал ТБШ. Кто ему внушил, что он великий? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ответ Доминик
Откуда такая мания величия у посредственного игрока с одними водокачками в активе? За всю карьеру лишь один (!) четвертьфинал ТБШ. Кто ему внушил, что он великий? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ну его в России обласкали всякие Минаевы на светских тусовках, так что укрепился в мысли, что правильно все делает, да и ATP не обращает особого внимания
Ответ Доминик
Откуда такая мания величия у посредственного игрока с одними водокачками в активе? За всю карьеру лишь один (!) четвертьфинал ТБШ. Кто ему внушил, что он великий? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Он не считает себя великим. Он шутит. Это шутки. Это юмор.

И еще. Неужели вы не видели, что Синнер называл Бублика очень талантливым, а Турсунов - дословно не помню, что-то вроде того, что по таланту на одном уровне с Сафиным и Кириосом?
почему главные психи тенниса из России?)
Ответ chance-comer
почему главные психи тенниса из России?)
Скорее вы обращаете внимание только на ру язычных игроков. Потому что никогда не видел (или видел очень редко) комментария на английском (под новостью/роликом на английском), где кто-то бы вообще об этом говорил
Ответ chance-comer
почему главные психи тенниса из России?)
Э не , как в топ-10, так казах, а как материться - так Россия? Так не пойдет. Это его там научили, у нас он нормальный был
Этот идиот давно наговорил на пожизненную дисквалификацию. Если бы ATP управлялось не ублюдками, то Саша бы давно пошел по пути Кротюка.
Хороший ребус для новичков! Слова загаданы несложные, но много, можно натренироваться.
когда такое делает Бубу - он "очаровательный хам"
когда что-то подобное Даня, то сразу моралисты отовсюду вылазят с критикой, хотя чей вклад в развитие тенниса выше - вопрос риторический
(и уж молчу, кто из них наш чувак, а кто казахстанский наёмник с лохматого года)
Ответ Евгений Фабиянчук
когда такое делает Бубу - он "очаровательный хам" когда что-то подобное Даня, то сразу моралисты отовсюду вылазят с критикой, хотя чей вклад в развитие тенниса выше - вопрос риторический (и уж молчу, кто из них наш чувак, а кто казахстанский наёмник с лохматого года)
Вклад в развитие тенниса?)
Наш чувак с лазурного берега)
Ответ Nikolay Stavrogin
Вклад в развитие тенниса?) Наш чувак с лазурного берега)
мне казалось, тема места проживания теннисистов настолько вдоль и поперёк обсуждена, что все давно всё поняли и пришли к консенсусу
А, по факту, отсосал сам и на этой. Прям синхронно с Миррой выполнили то, чего пожелали другим.
У Бублика тоже корона, как и у Андреевой.
Бублику надо задуматься бы, может это не конкретно против него середняки играют хорошо, а он против них играет плохо и ничего на топ уровне против них не делает, кроме подачи?
такие грешные мысли наверное к нему в голову не приходят
Он потом, а ты сейчас и всегда
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бублик о том, что Андреева послала ## ### зрителей после вылета с турнира в Индиан-Уэллс: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то»
10 марта, 05:38
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
5 марта, 18:45
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
5 марта, 13:09
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
23 минуты назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
сегодня, 11:04
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем