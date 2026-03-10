Бублик во время матча с Хиджикатой: «Игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки, #####. Какого ###? Он же на следующей неделе отсосет #####»

Бублик об уровне Хиджикаты: игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки.

Александр Бублик оценил уровень игры Ринки Хиджикаты по ходу матча третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Он проиграл 117-й ракетке мира со счетом 7:6(3), 6:7(3), 3:6.

«Игра на задней линии лучше, чем у половины пятерки, #####. Какого ###? Он же на следующей неделе отсосет #####, ####### [обалдеешь], ####### [обалдеешь] просто», – сказал Бублик.

После проигрыша второго сета казахстанец разбил ракетку.