Бублик о том, что Андреева послала ## ### зрителей после вылета с турнира в Индиан-Уэллс: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то»
Александр Бублик отреагировал на эмоциональный срыв Мирры Андреевой после вылета с тысячника в Индиан-Уэллс.
Россиянка проиграла Катерине Синяковой в третьем круге (6:4, 6:7(5), 3:6) и не смогла защитить прошлогодний титул.
«Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то», – пошутил Бублик в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Бублика
Она это уже умела