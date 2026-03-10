  • Спортс
  Бублик о том, что Андреева послала ## ### зрителей после вылета с турнира в Индиан-Уэллс: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то»
Бублик о том, что Андреева послала ## ### зрителей после вылета с турнира в Индиан-Уэллс: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то»

Александр Бублик отреагировал на эмоциональный срыв Мирры Андреевой после вылета с тысячника в Индиан-Уэллс.

Россиянка проиграла Катерине Синяковой в третьем круге (6:4, 6:7(5), 3:6) и не смогла защитить прошлогодний титул.

«Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то», – пошутил Бублик в своем телеграм-канале.

«Пошли вы все ## ###». Истерика Мирры после нового поражения

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Бублика
Очередные матерные оскорбления Бублика в адрес своего соперника он не комментирует, а АТП как всегда молчит в тряпочку. И судя по всему он гордится этим, и Андреевой заодно.
Ответ cosset
Очередные матерные оскорбления Бублика в адрес своего соперника он не комментирует, а АТП как всегда молчит в тряпочку. И судя по всему он гордится этим, и Андреевой заодно.
хвалиться Бублик а стыдно за них и Мирру почему то болельщикам.. не очень приятная реклама русского языка
Ответ AFP1
хвалиться Бублик а стыдно за них и Мирру почему то болельщикам.. не очень приятная реклама русского языка
Она ничего на русском не говорила плохого. Она в Индиан-Уэлсе играла. Ущучил?)
🤭
Она это уже умела
Ну а по факту, в этом направлении пошла сама Миррочка)
Здорово когда есть такие игроки.Со времен Макинроя их стало куда меньше.Стерильный теннис без эмоций нравится только упоротым моралфагам.
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Здорово когда есть такие игроки.Со времен Макинроя их стало куда меньше.Стерильный теннис без эмоций нравится только упоротым моралфагам.
Вы бы еще какого-нибудь челленджериста в один ряд с Макинроем привели. Вот и Бублик похоже возомнил с какого-то перепугу или бодуна, что он новый Макинрой.
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Здорово когда есть такие игроки.Со времен Макинроя их стало куда меньше.Стерильный теннис без эмоций нравится только упоротым моралфагам.
Ну это как минимум не профессионально
Российская гопота пришла в большой теннис. Все-таки предыдущее поколение получше себя вели.
А ведь и правда, Мирра как губка всё впитывает от более старших и опытных..и к сожалению совсем не то что нужно 😞
Ответ Polly blonde
А ведь и правда, Мирра как губка всё впитывает от более старших и опытных..и к сожалению совсем не то что нужно 😞
Ей тогда надо всеми молитвами к Императору в пару.. Он спасёт её карьеру тогда)
