  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева после поражения от Синяковой крикнула зрителям: «Пошли вы все на ###»
Видео
47

Мирра Андреева после поражения от Синяковой крикнула зрителям: «Пошли вы все на ###»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева эмоционально отреагировала на поражение от Катерины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс (6:4, 6:7(5), 3:6).

Уходя с корта, 18-летняя россиянка крикнула в сторону зрителей: «Пошли вы все на ###».

Андреева не смогла защитить прошлогодний титул и может выпасть из топ-10.

А Мирра Андреева вообще прогрессирует? Мнения – полярные

Мирра не справилась с первой защитой больших очков – проиграла в Дубае Анисимовой

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoМирра Андреева
logoКатерина Синякова
logoWTA
контент
брань
logoBNP Paribas Open
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Перестала смотреть с ней матчи.Видно пренебрежение ко всем,к сопернице к тренеру к зрителям. Одно могу сказать,звезду поймала,только не свою и не хочет отпускать! Кто у неё кумиры,Бублик,Медведев?Молодая девочка,а лексикон как у тётки,которую жизнь потрепала хорошо!
Ответ Elena Kaprielova
Перестала смотреть с ней матчи.Видно пренебрежение ко всем,к сопернице к тренеру к зрителям. Одно могу сказать,звезду поймала,только не свою и не хочет отпускать! Кто у неё кумиры,Бублик,Медведев?Молодая девочка,а лексикон как у тётки,которую жизнь потрепала хорошо!
Вы наверное давно не общались с подростками. За глаза, у них именно такой лексикон.
Ответ Alekster
Вы наверное давно не общались с подростками. За глаза, у них именно такой лексикон.
Вы правы! С такими подростками точно не общалась.
Какой милый, воспитанный ребенок. Чем-то Медведева напоминает. То-то через 10 лет будет.
Ответ Давид Ригерт лучший
Какой милый, воспитанный ребенок. Чем-то Медведева напоминает. То-то через 10 лет будет.
с таким подходом, через десять лет ее в туре не будет.
Думаю на Соболенко равняться Мирре точно не стоит, плохая идея! Проигрывать надо уметь с достоинством, зрители здесь точно не виноваты, даже пусть сказано было в эмоциях, это нехорошо…
Ответ Alex.K71
Думаю на Соболенко равняться Мирре точно не стоит, плохая идея! Проигрывать надо уметь с достоинством, зрители здесь точно не виноваты, даже пусть сказано было в эмоциях, это нехорошо…
А когда это Сабаленка посылала зрителей? Не припомню такого.
Ответ Alex.K71
Думаю на Соболенко равняться Мирре точно не стоит, плохая идея! Проигрывать надо уметь с достоинством, зрители здесь точно не виноваты, даже пусть сказано было в эмоциях, это нехорошо…
Соболенко на зрителей никогда не ругалась и с ними не конфликтовала, не надо ляля.
Жаль девочку, но с менталкой что-то совсем беда пошла
Что так сильно ролик подрезали, Синякова так ржала, смотрела, как истерила Андреева, да кому она умудрилась проиграть парнице какой-то, полетела вниз Мирра с треском)))
Слезы, психи, маты. Никуда не годится.
А по итогам матча и турнира сама пошла туда.
Спасибо Кате, что вынесла эту неадекватную, зазвездившуюся истеричку. Надеюсь на большой штраф и дисквалификацию со стороны WTA.
А зрители тут при чем? Кучерявой нужна помощь психиатра.
Ну такое воспитание, видимо в семье это норм, привыкла материться.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллс
9 марта, 23:31
Андреева о том, что от нее ждут «Шлем»: «Люди любят обсуждать кучу всякого разного. Но пусть лучше говорят обо мне, чем не говорят вообще»
8 марта, 21:19
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
23 минуты назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
сегодня, 11:04
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем