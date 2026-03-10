Мирра Андреева после поражения от Синяковой крикнула зрителям: «Пошли вы все на ###»
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева эмоционально отреагировала на поражение от Катерины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс (6:4, 6:7(5), 3:6).
Уходя с корта, 18-летняя россиянка крикнула в сторону зрителей: «Пошли вы все на ###».
Андреева не смогла защитить прошлогодний титул и может выпасть из топ-10.
Перестала смотреть с ней матчи.Видно пренебрежение ко всем,к сопернице к тренеру к зрителям. Одно могу сказать,звезду поймала,только не свою и не хочет отпускать! Кто у неё кумиры,Бублик,Медведев?Молодая девочка,а лексикон как у тётки,которую жизнь потрепала хорошо!
Вы наверное давно не общались с подростками. За глаза, у них именно такой лексикон.
Вы правы! С такими подростками точно не общалась.
Какой милый, воспитанный ребенок. Чем-то Медведева напоминает. То-то через 10 лет будет.
с таким подходом, через десять лет ее в туре не будет.
Думаю на Соболенко равняться Мирре точно не стоит, плохая идея! Проигрывать надо уметь с достоинством, зрители здесь точно не виноваты, даже пусть сказано было в эмоциях, это нехорошо…
А когда это Сабаленка посылала зрителей? Не припомню такого.
Соболенко на зрителей никогда не ругалась и с ними не конфликтовала, не надо ляля.
Жаль девочку, но с менталкой что-то совсем беда пошла
Что так сильно ролик подрезали, Синякова так ржала, смотрела, как истерила Андреева, да кому она умудрилась проиграть парнице какой-то, полетела вниз Мирра с треском)))
Слезы, психи, маты. Никуда не годится.
А по итогам матча и турнира сама пошла туда.
Спасибо Кате, что вынесла эту неадекватную, зазвездившуюся истеричку. Надеюсь на большой штраф и дисквалификацию со стороны WTA.
А зрители тут при чем? Кучерявой нужна помощь психиатра.
Ну такое воспитание, видимо в семье это норм, привыкла материться.
