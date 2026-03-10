Мирра Андреева после поражения от Синяковой крикнула зрителям: «Пошли вы все на ###»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева эмоционально отреагировала на поражение от Катерины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс (6:4, 6:7(5), 3:6).

Уходя с корта, 18-летняя россиянка крикнула в сторону зрителей: «Пошли вы все на ###».

Андреева не смогла защитить прошлогодний титул и может выпасть из топ-10.

