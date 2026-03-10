Медведев выиграл шестой матч подряд

Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин обыграл Себастьян Баеса со счетом 6:4, 6:0.

Медведев, взявший в конце февраля титул в Дубае, продлил серию побед до шести матчей. По ходу второго сета он проиграл всего лишь восемь очков.

Дальше 11-я ракетка мира встретится с Алексом Микельсеном, у которого ведет в личке 3:0.