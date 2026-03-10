Медведев выиграл шестой матч подряд
Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин обыграл Себастьян Баеса со счетом 6:4, 6:0.
Медведев, взявший в конце февраля титул в Дубае, продлил серию побед до шести матчей. По ходу второго сета он проиграл всего лишь восемь очков.
Дальше 11-я ракетка мира встретится с Алексом Микельсеном, у которого ведет в личке 3:0.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даниил хорош, играет в умный теннис. Загонял арга.
Впервые вижу, чтобы розыгрыш не засчитали по требованию Медведа. Вместо 30:30 вернули на 15:30 и потом стало 15:40 на подаче соперника в третьем гейме второго сета. А дальше как по маслу всё пошло.
Пока прогнозы Кафельникова работают, мы знаем, какой он предсказатель))))
С Алексом будет тяжело
С Алексом будет тяжело
С Алексом будет победа...3-0 об этом поекрасно гоаорит,а учитывая,что он тут ни сета лишнего не сыграл,то ничего критичного это тяжело не сделает
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем