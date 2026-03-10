Алькарас отыграл сет и брейк и подвернул лодыжку в матче с Риндеркнешем

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в Индиан-Уэллс обыграл Артура Риндеркнеша – 6:7(6), 6:3, 6:2. Во втором сете он отыграл брейк.

Теперь его баланс побед и поражений в 2026-м – 14:0.

Испанец одержал 32-ю победу подряд на открытых хардовых кортах. Он не проигрывает начиная с «Мастерса» в Цинциннати в прошлом году.

Во втором сете Алькарас подвернул лодыжку.