Алькарас отыграл сет и брейк и подвернул лодыжку в матче с Риндеркнешем
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в Индиан-Уэллс обыграл Артура Риндеркнеша – 6:7(6), 6:3, 6:2. Во втором сете он отыграл брейк.
Теперь его баланс побед и поражений в 2026-м – 14:0.
Испанец одержал 32-ю победу подряд на открытых хардовых кортах. Он не проигрывает начиная с «Мастерса» в Цинциннати в прошлом году.
Во втором сете Алькарас подвернул лодыжку.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Уж не знаю, что там было в первом сете, но концовка матча выглядела для француза совсем печально. У Карлоса просто бенефис был:)
