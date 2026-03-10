Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллс

Первая ракетка России Мирра Андреева не защитила титул турнира в Индиан-Уэллс, в третьем круге проиграв 44-й ракетке мира Катерине Синяковой 6:4, 6:7, 3:6.

На двух последних турнирах, где Андреева защищала титулы, она выиграла по одному матчу.

В рейтинге WTA 18-летняя россиянка опустится как минимум в конец топ-10.

А Мирра Андреева вообще прогрессирует? Мнения – полярные