73

Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллс

Первая ракетка России Мирра Андреева не защитила титул турнира в Индиан-Уэллс, в третьем круге проиграв 44-й ракетке мира Катерине Синяковой 6:4, 6:7, 3:6.

На двух последних турнирах, где Андреева защищала титулы, она выиграла по одному матчу.

В рейтинге WTA 18-летняя россиянка опустится как минимум в конец топ-10.

А Мирра Андреева вообще прогрессирует? Мнения – полярные

Опубликовала: Лера Ли
logoМирра Андреева
статистика
logoBNP Paribas Open
logoWTA
logoКатерина Синякова
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Снимите же наконец корону с её головы. Проиграть посредственной Синяковой у которой ни одного эйса (первая подача как вторая) и ничего, кроме отбоя на задней линии, это надо умудриться. В 1/8 Свитолина легко разберется с ней.
зато в догонялки до туалета с мартинес весело
Ответ dalmolchun
зато в догонялки до туалета с мартинес весело
это уже не смешно, с учетом особенностей кончиты...
Нужно брать , родителей , Рэси и часы Ролекс садится в Бентли и ехать в аптеку за лекарствами а потом к тренеру по теннису я считаю
Похоже после первого матча она чувствовала себя победителем, а столкнувшись с трудностями опять разнервничалась, отсюда столько ошибок, рецидивы продолжаются. Да и Синякова на удивление хорошо сейчас играет, на десятку минимум и опытная, купила Мирру на недомогания.
Ответ Volodka
Похоже после первого матча она чувствовала себя победителем, а столкнувшись с трудностями опять разнервничалась, отсюда столько ошибок, рецидивы продолжаются. Да и Синякова на удивление хорошо сейчас играет, на десятку минимум и опытная, купила Мирру на недомогания.
Да что там на десятку, на топ-3!🤣
Ответ Volodka
Похоже после первого матча она чувствовала себя победителем, а столкнувшись с трудностями опять разнервничалась, отсюда столько ошибок, рецидивы продолжаются. Да и Синякова на удивление хорошо сейчас играет, на десятку минимум и опытная, купила Мирру на недомогания.
Да не играет Синякова на десятку. Вязкий, тяжелый теннис, со слабой подачей, без шансов против игрока в хорошей форме.
Что и покажет матч со Свитолиной.
Андреева мяч в игре держит, но не давит соперниц темпом. Из-за этого у неё равные матчи со всеми: с Анисимовой, Мбоко, Носковой, Синяковой, Векич, Костюк, хотя это игроки разного уровня. Синякова в хорошей форме, и она сумела в равном матче Андрееву пережать. Вдобавок Андреева не только не задавливает соперниц, так ещё и темп сбивает на ровном месте, что соперницам только на руку, они всё успевают. В прошлом году она играла так же, но форма была лучше, и равные матчи Андреева выигрывала. Однако чтобы уверенно стоять в десятке, с соперницами из середины сотни надо иметь преимущество по темпу, тогда не будет качелей.
Отдельный вопрос по второй подаче Андреевой, с которой Синякова регулярно атаковала. Это первую подачу усиливать трудно, а вторую можно совершенствовать до бесконечности.
Ответ goodloser
Андреева мяч в игре держит, но не давит соперниц темпом. Из-за этого у неё равные матчи со всеми: с Анисимовой, Мбоко, Носковой, Синяковой, Векич, Костюк, хотя это игроки разного уровня. Синякова в хорошей форме, и она сумела в равном матче Андрееву пережать. Вдобавок Андреева не только не задавливает соперниц, так ещё и темп сбивает на ровном месте, что соперницам только на руку, они всё успевают. В прошлом году она играла так же, но форма была лучше, и равные матчи Андреева выигрывала. Однако чтобы уверенно стоять в десятке, с соперницами из середины сотни надо иметь преимущество по темпу, тогда не будет качелей. Отдельный вопрос по второй подаче Андреевой, с которой Синякова регулярно атаковала. Это первую подачу усиливать трудно, а вторую можно совершенствовать до бесконечности.
Вот согласен, четко мое мнение выразили, я так сам не смог. Именно что играет равные матчи с абсолютно разными по уровню соперниками. Мирра понимает как не проигрывать, да и не только понимает, но и умеет это делать, но совершенно не понимает и тем более не умеет выигрывать. Нет преимущества ни в скорости, ни в мощи, как будто вторая Касаткина. А ведь потенциал выше чем у Дарьи намного.
Ответ goodloser
Андреева мяч в игре держит, но не давит соперниц темпом. Из-за этого у неё равные матчи со всеми: с Анисимовой, Мбоко, Носковой, Синяковой, Векич, Костюк, хотя это игроки разного уровня. Синякова в хорошей форме, и она сумела в равном матче Андрееву пережать. Вдобавок Андреева не только не задавливает соперниц, так ещё и темп сбивает на ровном месте, что соперницам только на руку, они всё успевают. В прошлом году она играла так же, но форма была лучше, и равные матчи Андреева выигрывала. Однако чтобы уверенно стоять в десятке, с соперницами из середины сотни надо иметь преимущество по темпу, тогда не будет качелей. Отдельный вопрос по второй подаче Андреевой, с которой Синякова регулярно атаковала. Это первую подачу усиливать трудно, а вторую можно совершенствовать до бесконечности.
Даже и добавить нечего. Разве что не особо Синякова вторую подачу прям так атаковала. Вот Анисимова в Дубайске да, лупила и забивала под конец каждый второй удар
Да похоже сглазили нашу Мирру те которые писали после её выигранных двух турниров Дубай и Индиан уэлс, что Мирра будет в будущем первой ракеткой мира, с такой психованой и нервной, она только может опуститься в рейтинге, но никак не подняться на вершину! Если не подтянет психику и уравновешенность, будущее у неё в рейтинге туманно!!!
Ответ Юрий Хегай
Да похоже сглазили нашу Мирру те которые писали после её выигранных двух турниров Дубай и Индиан уэлс, что Мирра будет в будущем первой ракеткой мира, с такой психованой и нервной, она только может опуститься в рейтинге, но никак не подняться на вершину! Если не подтянет психику и уравновешенность, будущее у неё в рейтинге туманно!!!
Да не сглазил ее никто. Сама себя сломала психологически. Бьет себя и плачет из матча в матч. Так вообще к концу сотни уедет
Сыграла Мирра Андреева неважно, не нужно было из нее "непобедимую" делать СМИ, тем более она не является такой, ну да ладно. Нужно что-то менять, возможно в тренерском плане, возможно ещё в чем-то, но то, что сейчас идёт "топтание на месте", это безусловно. Будет обидно, если талант так и не раскроется и так и останется талантом. Жаль, но с такой реакцией на простое поражение, с такими эмоциями после и во время матчей, ТБШ не выигрываются, к сожалению. Нужно что-то менять.
Все как и ожидалось
Нужно уже усвоить Мартинес, хватит ее сюсюкать и улюлюкать. Какие догонялки? Какие салочки? Она уже не ребенок! И надо это вбить в ее голову. С психологом тоже нужно работать и очень плотно...Мирре тоже ...19 лет без пары недель...какие щеночки? Нужно просто работать. И менять тренера прямо сейчас, если тренер не понимает что творит. Пусть сезон потерян будет...Просто есть ощущение что наметился стабильный регрес. Таким темпом к концу года вообще проигрывать начнет 70-80 месту
Ответ D1MoNchik
Нужно уже усвоить Мартинес, хватит ее сюсюкать и улюлюкать. Какие догонялки? Какие салочки? Она уже не ребенок! И надо это вбить в ее голову. С психологом тоже нужно работать и очень плотно...Мирре тоже ...19 лет без пары недель...какие щеночки? Нужно просто работать. И менять тренера прямо сейчас, если тренер не понимает что творит. Пусть сезон потерян будет...Просто есть ощущение что наметился стабильный регрес. Таким темпом к концу года вообще проигрывать начнет 70-80 месту
Кончита из нетрадиционных...понятно откуда сюсюканье. Андреевой видимо уже не до тенниса. И как тренер Кончита так себе. До нее Мирра прогрессировала.
Позор и срам не понимаю почему все её обожают и верят в неё это тупо избалованный ребёнок с психозами да выйграла в 17 мастерс гауф швонтек тоже рано стрельнули но за ними приятно смотреть а это бред ходячий лучше за шнайдер с андреевой наблюдать чем за этои
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова о том, почему перестала работать с братом: «Хочется сохранить отношения, а у нас в какой-то момент было очень много ссор и ругани»
23 минуты назад
Джокович впервые с 2023-го проиграл в трехсетовом формате с 1:0 по партиям
сегодня, 11:04
Джокович о поражении от Дрэйпера: «Все решило одно очко»
сегодня, 10:33
Пегула о первой победе над Бенчич: «Никто не обыграет меня пять раз подряд»
сегодня, 10:17
Павлюченкова о проблеме месячных у теннисисток: «Некоторые даже тренировки отменяют, потому что физически не могут тренироваться»
сегодня, 09:53
Павлюченкова о разговорах про вес: «Ко мне как будто клеймо прилипло. Как бы я ни выглядела, это приклеилось»
сегодня, 09:39
Микельсен о Медведеве: «Для меня он сложный соперник, но когда-нибудь я разберусь, как с ним играть»
сегодня, 08:48
Медведев о победе над Микельсеном: «Когда я на таком уровне, со мной тяжело играть»
сегодня, 08:31
Соболенко отрепетировала свадебную церемонию на тренировке в Индиан-Уэллс
сегодня, 07:59Фото
Павлюченкова о том, как изменился теннис: «Сейчас приходится со всей силы херачить»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем