Норри четвертый раз в карьере вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Кэмерон Норри вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Британец обыграл в третьем круге №6 мирового рейтинга Алекса де Минаура со счетом 6:4, 6:4.

Британец шестой раз в карьере сыграет в четвертом круге «Мастерса» и четвертый раз – на этом турнире. Единственный титул «Мастерса» он выиграл здесь в 2021 году.

29-я ракетка мира также победил в трех из пяти последних встреч с игроками из топ-10 – причем до этого он проиграл им 14 матчей подряд.

Это также 51-я победа британца на «Мастерсах». Ранее только три игрока из его страны доходили до отметки в 50 побед на турнирах этой категории: это Энди Маррей, Тим Хенмэн и Грег Руседски.

В четвертом круге в Индиан-Уэллс Норри встретится с Александром Бубликом или Ринки Хиджикатой.