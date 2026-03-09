Норри четвертый раз в карьере вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс
Кэмерон Норри вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Британец обыграл в третьем круге №6 мирового рейтинга Алекса де Минаура со счетом 6:4, 6:4.
Британец шестой раз в карьере сыграет в четвертом круге «Мастерса» и четвертый раз – на этом турнире. Единственный титул «Мастерса» он выиграл здесь в 2021 году.
29-я ракетка мира также победил в трех из пяти последних встреч с игроками из топ-10 – причем до этого он проиграл им 14 матчей подряд.
Это также 51-я победа британца на «Мастерсах». Ранее только три игрока из его страны доходили до отметки в 50 побед на турнирах этой категории: это Энди Маррей, Тим Хенмэн и Грег Руседски.
В четвертом круге в Индиан-Уэллс Норри встретится с Александром Бубликом или Ринки Хиджикатой.
Норри на ИУ хорошо играет, выигрывал в 2021-м
Недооцененный игрок - потому что он не дуболомит виннеры, а играет в умный комбинационный теннис
