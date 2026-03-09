Джокович 113-й раз вышел в 1/16 финала «Мастерса» – это рекорд

Новак Джокович в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс победил 72-ю ракетку мира Александара Ковачевича со счетом 6:4, 1:6, 6:4.

Джокович вышел в 1/16 финала «Мастерса» рекордный 113-й раз. Ранее он делил первое место по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Вообще серб сыграет в 1/16 финала в Индиан-Уэллс 12-й раз в карьере и впервые с 2017 года.

Помимо этого, в 38 лет и 9 месяцев Джокович стал вторым по возрасту игроком в истории, который дошел до этой стадии «Мастерса». Старше него был только Иво Карлович в Индиан-Уэллс в 2019 году – на моменты игры в четвертом круге хорвату было 40 лет.

Дальше Джокович встретится с Джеком Дрэйпером или Франсиско Серундолом.