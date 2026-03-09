37

Джокович 113-й раз вышел в 1/16 финала «Мастерса» – это рекорд

Новак Джокович в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс победил 72-ю ракетку мира Александара Ковачевича со счетом 6:4, 1:6, 6:4.

Джокович вышел в 1/16 финала «Мастерса» рекордный 113-й раз. Ранее он делил первое место по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Вообще серб сыграет в 1/16 финала в Индиан-Уэллс 12-й раз в карьере и впервые с 2017 года.

Помимо этого, в 38 лет и 9 месяцев Джокович стал вторым по возрасту игроком в истории, который дошел до этой стадии «Мастерса». Старше него был только Иво Карлович в Индиан-Уэллс в 2019 году – на моменты игры в четвертом круге хорвату было 40 лет.

Дальше Джокович встретится с Джеком Дрэйпером или Франсиско Серундолом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Round of 16 — это не 1/16, это 1/8.
Еще один мини-рекордик пал... Новак продолжает переписывать все под свое имя! Браво Величайшему!
Так он с кавашевичем 3сета играл, бедняга ,измором взял ,мне не жалко ,пускай потеет
Мы хотим всем рекордам
Императора дать имена!
С победой, великий Император!
420 побед на мастерсах
80 полуфиналов
60 финалов
40 побед
И это в 39 лет (без 2 месяцев)!
В 60лет живчики есть,в 39 на них пахать надо
Паша хватит пить
Серундолом??? Майорова, ты что там куришь??
Серундоло не склоняется, это как если бы ты дружила с Серхио Агуэром))
Ого, он в 2017-м аж до четвертого круга дошел, я прям удивлен

Глянул, слил Кипреосу тогда второй второй раз за пару недель
Правду говорят- без старца нема ударца
