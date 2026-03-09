Винус и Фернандес не сыграли в паре в Индиан-Уэллс из-за ошибки организаторов

Винус Уильямс и Лейла Фернендес не сыграли в паре в Индиан-Уэллс из-за того, что организаторы по ошибке не подтвердили их wild card.

О том, что Уильямс и Фернандес примут участие в парном разряде, турнир объявил в конце февраля.

«Организаторы турнира допустили ошибку и не подтвердили их wild card до начала жеребьевки женского парного разряда. Мы рассмотрели все возможные варианты, но, поскольку жеребьевка уже была проведена, исправить ошибку не удалось.

Мы приносим извинения Винус, Лейле и их командам по поводу этого инцидента и сожалеем, что наши болельщики не смогли увидеть эту пару в Индиан-Уэллс в этом году», – сообщил представитель турнира.

Уильямс-старшая и Фернандес – четвертьфиналистки парного разряда US Open-2025.