Медведев о теннисном IQ: «Считаю, что я кое-что знаю о теннисе и что я сильный в психологическом плане»

Медведев рассказал, как оценивает свое теннисное IQ.

Даниил Медведев рассказал, у кого из игроков высокий теннисный IQ.

– Часто говорят, что у вас высокий теннисный IQ. Что для вас означает этот термин? И у кого теннисный IQ самый высокий?

– Я думаю, что это очень размытое понятие. Теннисный IQ очень близок к ментальной стойкости, но в то же время это совершенно разные вещи.

Так что это очень сложно сказать. Например, Новак [Джокович], вероятно, имеет очень высокий теннисный IQ, но лучший ли он по этому показателю? Или он самый сильный в истории тенниса с точки зрения психологии? Или и то, и другое? Очень сложно сказать.

Если говорить обо мне, то я считаю, что да, я кое-что знаю о теннисе. Мне нравится думать о матчах и о том, как использовать свои сильные стороны против слабостей соперника. Или даже о том, что мои сильные стороны сильнее, чем его – тогда я играю на его сильных сторонах, в которых я его превосхожу. Вот такие вещи. В то же время я считаю себя сильным и в психологическом плане.

Из молодых игроков я могу назвать, конечно, Лернера [Тьена]. Я играл с ним четыре раза, и все матчи в каком-то смысле были разными. Впечатляет то, как он контролирует корт и розыгрыши и переворачивает все в свою пользу, – поделился Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.