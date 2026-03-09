  • Спортс
  • Медведев о теннисном IQ: «Считаю, что я кое-что знаю о теннисе и что я сильный в психологическом плане»
26

Медведев рассказал, как оценивает свое теннисное IQ.

Даниил Медведев рассказал, у кого из игроков высокий теннисный IQ.

– Часто говорят, что у вас высокий теннисный IQ. Что для вас означает этот термин? И у кого теннисный IQ самый высокий?

– Я думаю, что это очень размытое понятие. Теннисный IQ очень близок к ментальной стойкости, но в то же время это совершенно разные вещи.

Так что это очень сложно сказать. Например, Новак [Джокович], вероятно, имеет очень высокий теннисный IQ, но лучший ли он по этому показателю? Или он самый сильный в истории тенниса с точки зрения психологии? Или и то, и другое? Очень сложно сказать.

Если говорить обо мне, то я считаю, что да, я кое-что знаю о теннисе. Мне нравится думать о матчах и о том, как использовать свои сильные стороны против слабостей соперника. Или даже о том, что мои сильные стороны сильнее, чем его – тогда я играю на его сильных сторонах, в которых я его превосхожу. Вот такие вещи. В то же время я считаю себя сильным и в психологическом плане.

Из молодых игроков я могу назвать, конечно, Лернера [Тьена]. Я играл с ним четыре раза, и все матчи в каком-то смысле были разными. Впечатляет то, как он контролирует корт и розыгрыши и переворачивает все в свою пользу, – поделился Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
26 комментариев
Даня, ну при всем уважении. Ты играешь прошлый юс опен 5й сэт . Француз с травмой и без подачи. Ты зачем-то стал к фону и не можешь ее принять остро и глубоко. Ну какое iq?
Ответ Андрей Синецкий
Даня, ну при всем уважении. Ты играешь прошлый юс опен 5й сэт . Француз с травмой и без подачи. Ты зачем-то стал к фону и не можешь ее принять остро и глубоко. Ну какое iq?
Без уважения. Ты никто, а Даня это Даня
Ответ Андрей Синецкий
Даня, ну при всем уважении. Ты играешь прошлый юс опен 5й сэт . Француз с травмой и без подачи. Ты зачем-то стал к фону и не можешь ее принять остро и глубоко. Ну какое iq?
Когда играешь 5-й сет, а это почти всегда через не могу, то всё уже на рефлексах и на автопилоте, то есть импровизировать невозможно, тем более, что Даня прекрасно знает, что приём у него внутри кортв неважный и реакция средняя, так что за исключением тех ситуаций, когда клинит эмоционально от судейской несправеливости, в иных случаях Даня выжимает максимум из своих технических возможностей, а в описываемом Вами эпизоде физических сил у Медведева просто не было, большую часть прошлого сезона не вытягивал длинные матчи.
Ну да, очень сильный в психологическом плане💪))) особенно когда имитирует оральный секс во время матчей🤦‍♂️ и по этим выходкам можно сделать вывод и об iq. Раньше, культурные люди, об обладателе такого iq, крутили пальцем у виска))
Ответ Сергей48
Ну да, очень сильный в психологическом плане💪))) особенно когда имитирует оральный секс во время матчей🤦‍♂️ и по этим выходкам можно сделать вывод и об iq. Раньше, культурные люди, об обладателе такого iq, крутили пальцем у виска))
Лучше так, чем как психбольной себя будет ракеткой лупить до крови как Рублев!
Ответ Сергей48
Ну да, очень сильный в психологическом плане💪))) особенно когда имитирует оральный секс во время матчей🤦‍♂️ и по этим выходкам можно сделать вывод и об iq. Раньше, культурные люди, об обладателе такого iq, крутили пальцем у виска))
Вы не понимаете, это часть тактики по деморализации противника))
Сильный в психологическом плане

Не ну ты выдал . Ещё бы густой шевелюрой похвастался
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Сильный в психологическом плане Не ну ты выдал . Ещё бы густой шевелюрой похвастался
Ну, так-то действительно сильный.
Не имея нормальной техники, зайдя в топ-10 даже позже Вавринки, взял Шлем, 6 Мастерсов, Итоговый, 23 титула, 16 недель на 1 месте. Ведет в личках у куда более талантливых игроков своего поколения: Зверева и Циципаса.

Это на фоне биг-3(и лучших игроков поколения 1980-х годов рождения) он психологически слаб.
А на фоне своего поколения - очень даже хорош.
Ответ Антон Тимофеев
Ну, так-то действительно сильный. Не имея нормальной техники, зайдя в топ-10 даже позже Вавринки, взял Шлем, 6 Мастерсов, Итоговый, 23 титула, 16 недель на 1 месте. Ведет в личках у куда более талантливых игроков своего поколения: Зверева и Циципаса. Это на фоне биг-3(и лучших игроков поколения 1980-х годов рождения) он психологически слаб. А на фоне своего поколения - очень даже хорош.
А вот здесь спорно, даже очень.
Странно говорить о психологической слабости, если в финалах ТБШ Медведева как минимум трижды побеждали только за счет превосходства в физухе (Синнер и обе победы Надаля), победа Джоковича на USO тоже скорее физическая, а на AO Новак имел прежде всего игровое преимущество.
Собственно, все, кто ратуют за психологическую слабость, отказываются от элементарной логики, ибо физически и технически Медведев - главный претендент на хуже всего одаренного топа за всю открытую эру.
То, что Медведев очень умный человек (в отличие от многих комментаторов здесь) хорошо видно не только из его тенниса, но и из его речи. На самом деле из ДМ получился бы отличный тренер. Даже жаль, что он заработал так много - его эта работа вряд ли заинтересует (учитывая еще и большую семью).
Ору, очень сильный: отлеты в практически выигранных матчах и истерики не дадут соврать
Сильный в психологическом плане слил два шлемных финала с 2-0 и Рафику на Итоговом встречу с матчбола в свои лучшие голды.
Сам себя не похвалит данька, никто его не похвалит.
Надеюсь это шутка... Не если бы он не знал "что-то о теннисе" он бы не выйграла нечего спору нет но сильный в психологическом плане это реально смешно привет овальный мячам
