Медведев о теннисном IQ: «Считаю, что я кое-что знаю о теннисе и что я сильный в психологическом плане»
Даниил Медведев рассказал, у кого из игроков высокий теннисный IQ.
– Часто говорят, что у вас высокий теннисный IQ. Что для вас означает этот термин? И у кого теннисный IQ самый высокий?
– Я думаю, что это очень размытое понятие. Теннисный IQ очень близок к ментальной стойкости, но в то же время это совершенно разные вещи.
Так что это очень сложно сказать. Например, Новак [Джокович], вероятно, имеет очень высокий теннисный IQ, но лучший ли он по этому показателю? Или он самый сильный в истории тенниса с точки зрения психологии? Или и то, и другое? Очень сложно сказать.
Если говорить обо мне, то я считаю, что да, я кое-что знаю о теннисе. Мне нравится думать о матчах и о том, как использовать свои сильные стороны против слабостей соперника. Или даже о том, что мои сильные стороны сильнее, чем его – тогда я играю на его сильных сторонах, в которых я его превосхожу. Вот такие вещи. В то же время я считаю себя сильным и в психологическом плане.
Из молодых игроков я могу назвать, конечно, Лернера [Тьена]. Я играл с ним четыре раза, и все матчи в каком-то смысле были разными. Впечатляет то, как он контролирует корт и розыгрыши и переворачивает все в свою пользу, – поделился Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
Не ну ты выдал . Ещё бы густой шевелюрой похвастался
Не имея нормальной техники, зайдя в топ-10 даже позже Вавринки, взял Шлем, 6 Мастерсов, Итоговый, 23 титула, 16 недель на 1 месте. Ведет в личках у куда более талантливых игроков своего поколения: Зверева и Циципаса.
Это на фоне биг-3(и лучших игроков поколения 1980-х годов рождения) он психологически слаб.
А на фоне своего поколения - очень даже хорош.
Странно говорить о психологической слабости, если в финалах ТБШ Медведева как минимум трижды побеждали только за счет превосходства в физухе (Синнер и обе победы Надаля), победа Джоковича на USO тоже скорее физическая, а на AO Новак имел прежде всего игровое преимущество.
Собственно, все, кто ратуют за психологическую слабость, отказываются от элементарной логики, ибо физически и технически Медведев - главный претендент на хуже всего одаренного топа за всю открытую эру.
Сам себя не похвалит данька, никто его не похвалит.