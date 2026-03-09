Осака об образе в Индиан-Уэллс: мы хотели создать атмосферу «Безумного Макса».

Наоми Осака рассказала о своем образе на турнире в Индиан-Уэллс.

– Чем ты вдохновлялась?

– Очень многими вещами. Это смесь: с одной стороны, мы в пустыне, поэтому я в леопардовом принте, а с другой – мы хотели немного создать атмосферу «Безумного Макса». «Безумный Макс» посреди дюн.

– Очень здорово видеть, как ты выражаешь себя через стиль. У тебя был классный образ в Австралии. Ты сама активно участвуешь в создании дизайна, в послании, в истории, которую хочешь рассказать?

– Да, безусловно, я в это очень вовлечена. Надеюсь, это так. Но, честно говоря, для меня это одно из самых веселых занятий. Это способ самовыражения. Это история, которую я хочу передать. И, думаю, что и болельщикам за этим весело наблюдать.

