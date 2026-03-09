Фото
Осака об образе в Индиан-Уэллс: «Мы хотели создать атмосферу «Безумного Макса»

Наоми Осака рассказала о своем образе на турнире в Индиан-Уэллс.

– Чем ты вдохновлялась?

– Очень многими вещами. Это смесь: с одной стороны, мы в пустыне, поэтому я в леопардовом принте, а с другой – мы хотели немного создать атмосферу «Безумного Макса». «Безумный Макс» посреди дюн.

– Очень здорово видеть, как ты выражаешь себя через стиль. У тебя был классный образ в Австралии. Ты сама активно участвуешь в создании дизайна, в послании, в истории, которую хочешь рассказать?

– Да, безусловно, я в это очень вовлечена. Надеюсь, это так. Но, честно говоря, для меня это одно из самых веселых занятий. Это способ самовыражения. Это история, которую я хочу передать. И, думаю, что и болельщикам за этим весело наблюдать.

🤯 Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой

Получилась безумная Наоми, всеми способами ищет внимания, но сейчас время новых героев и звезд
Имеется ввиду российский мессенджер?
Ощущение, что Осака уже перешла в категорию безумной соседки, на которую никто не обращает внимания, когда она выходит мусор выносить. Даже Найк отдал ей на откуп что-то мастерить, но делает вид, что не знает кто это и почему она так выглядит :)
Ответ cosset
Очень точно подмечено!
Недостаточно безумно
Она на корт чисто продефилировать выходит, игра это второстепенное. Очень противоречивый и кринжовый персонаж.
Наоми и вкус обычно едут на разных картах. Тот, кто такое с ней творит ( команда Найки) — чудаки
Как эти железяки на роже создают атмосферу "Безумного Макса"? Японка совсем уже ку-ку.
Лютый кринге. Но чего не сделаешь когда зарабатывать теннисом уже не удаётся)
А вот маша, кроме того чтобы красоваться в нарядах, еще и до финалов умудрялась доходить
она чуток йо.....я
