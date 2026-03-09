Синнер сравнялся с Фоньини по количеству побед на «Мастерсах». Это рекорд среди итальянцев

Синнер сравнялся с Фоньини по количеству побед на «Мастерсах».

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс.

В третьем круге итальянец обыграл Дениса Шаповалова – 6:3, 6:2.

Эта победа стала для Синнера 96-й в карьере на «Мастерсах». По этому показателю он сравнялся с Фабио Фоньини – это лучший результат среди итальянских игроков с момента введения категории в 1990 году.

За выход в четвертьфинал Синнер сыграет с Жоао Фонсекой .