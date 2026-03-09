  • Спортс
  • Наоми Осака: «Мне очень интересно сыграть с Соболенко. Я наблюдала за ее развитием на протяжении последних лет»
Наоми Осака: «Мне очень интересно сыграть с Соболенко. Я наблюдала за ее развитием на протяжении последних лет»

Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

– В следующем матче вы сыграете с Ариной. Кажется, вы встречались только один раз – в 2018 году. Насколько вы ждете эту встречу?

– Мне очень интересно. Я наблюдала за ее развитием на протяжении последних лет. Не хочу говорить «видела, как она росла», потому что она всего на пару лет младше меня – так я сразу начинаю чувствовать себя старой (улыбается). Но да, я действительно видела, как она прогрессировала.

Сейчас она очень стабильна, она первая ракетка мира, и для меня это дополнительная мотивация. Я рада возможности сыграть с ней и очень жду этот матч.

– Вспоминаете ли вы тот матч с Ариной в четвертом круге US Open-2018? Памятный ли он для вас? Есть какие-то воспоминания?

– Да, я помню его, потому что для меня это был самый сложный матч на том турнире. Помню, что тогда подумала: мы обе можем многого достичь.

В итоге так и получилось. Но да, матч был действительно очень тяжелым. Здорово видеть, как далеко мы обе с тех пор продвинулись, – сказала Осака на пресс-конференции.

Помню Осаке прочили не менее 20-ти шлемов, что она может превзойти саму Серену, а в итоге у Арины, которая младше её на пару лет, уже столько же шлемов.
