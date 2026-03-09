Синнер о том, почему не любит общаться с прессой: «Мне не хочется и не нужно постоянно быть на виду»

Синнер: не нравится, когда приходится все время отвечать на одни и те же вопросы.

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, почему не слишком любит общаться с прессой.

– Янник, чтобы долго выступать в туре, нужно по-настоящему любить такую жизнь. Но есть ли в профессиональном теннисе что-то, что вам действительно не нравится?

– Не нравится?

– Да.

– Да – пресс-конференции (улыбается) , когда приходится все время отвечать на одни и те же вопросы.

Но на самом деле это не то чтобы мне не нравится. Это просто часть работы. Мне нравится выходить на корт, играть, а потом жить своей жизнью.

В целом у нас прекрасная жизнь. Мы видим так много отличных мест. Конечно, когда ездишь по одному и тому же календарю каждый год, начинаешь заранее понимать, какие турниры и города тебе нравятся больше, а какие – чуть меньше.

Но все равно у нас очень хорошая жизнь. И довольно безопасная в том смысле, что рядом всегда отличные люди. Я в очень удачном положении – могу путешествовать с большим количеством людей. Например, здесь со мной несколько друзей, и это мне очень помогает.

Так что на самом деле нет чего-то, что бы мне не нравилось. Просто вся эта медийная часть – не совсем мое. Я не из тех людей, кому это нравится. Мне не хочется и не нужно постоянно быть на виду.

– То есть такое внимание не совсем соответствует вашему характеру?

– Да, примерно так. Мне нравится играть в теннис, проводить время с людьми, которых я люблю, и разделять хорошие моменты со своей командой. Такой я человек, – сказал Синнер на пресс-конференции.

