Синнер о 25-секундном таймере между розыгрышами: «Иногда приходится торопиться, но это правило. Для всех оно одинаковое»
Янник Синнер высказался о 25-секундном таймере между розыгрышами.
– Что вы думаете о таймере между розыгрышами? Правило изменили несколько лет назад. Я знаю, что у Карлоса были с ним проблемы. Как вам это правило?
– Да, иногда, особенно после длинных розыгрышей или в зависимости от того, где закончился предыдущий розыгрыш, приходится немного торопиться.
Но это правило. Для всех оно одинаковое. Сейчас бывают ситуации, когда ты превышаешь лимит на пару секунд – иногда это нормально. Но я стараюсь укладываться в 25 секунд.
У меня есть свой ритм и определенный ритуал перед подачей, но иногда я его не выполняю полностью, потому что тогда могу выйти за пределы времени. В общем, что есть, то есть.
– Вы бы что-нибудь изменили?
– Не мне решать (улыбается), – сказал Синнер на пресс-конференции.