Синнер о 25-секундном таймере между розыгрышами: «Иногда приходится торопиться, но это правило. Для всех оно одинаковое»

Синнер о 25-секундном таймере между розыгрышами: иногда приходится торопиться.

Янник Синнер высказался о 25-секундном таймере между розыгрышами.

– Что вы думаете о таймере между розыгрышами? Правило изменили несколько лет назад. Я знаю, что у Карлоса были с ним проблемы. Как вам это правило?

– Да, иногда, особенно после длинных розыгрышей или в зависимости от того, где закончился предыдущий розыгрыш, приходится немного торопиться.

Но это правило. Для всех оно одинаковое. Сейчас бывают ситуации, когда ты превышаешь лимит на пару секунд – иногда это нормально. Но я стараюсь укладываться в 25 секунд.

У меня есть свой ритм и определенный ритуал перед подачей, но иногда я его не выполняю полностью, потому что тогда могу выйти за пределы времени. В общем, что есть, то есть.

– Вы бы что-нибудь изменили?

– Не мне решать (улыбается), – сказал Синнер на пресс-конференции.