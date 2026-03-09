  • Спортс
  • Александр Зверев: «Сейчас теннисный IQ не так важен, как 10 лет назад. Выигрывают те, у кого просто лучшие удары»
Александр Зверев: «Сейчас теннисный IQ не так важен, как 10 лет назад. Выигрывают те, у кого просто лучшие удары»

Четвертая ракетка мира Александр Зверев ответил, кто из его соперников обладает высоким теннисным IQ.

– Часто люди используют термин «теннисный IQ». Четкого определения у него нет. Как вы понимаете, что это такое? Какие качества его определяют и у каких игроков, по-вашему, самый высокий теннисный IQ?

– У меня на этот счет немного другое мнение. Думаю, чаще всего выигрывают те игроки, у которых просто лучшие удары. Сейчас особенно – теннис стал очень мощным видом спорта. Побеждают те, у кого лучший форхенд, лучший бэкхенд, лучшая подача, лучший прием.

Мне кажется, те, кто сейчас выигрывает больше всех – Карлос Алькарас и Янник Синнер – делают это не потому, что играют с огромным количеством тактических задумок. Просто их удары лучше, чем у остальных.

Поэтому, думаю, 10 лет назад тактика и, как вы сказали, «теннисный IQ» были важнее, чем сейчас. Сейчас это немного потеряло значение. В целом выигрывает тот, кто лучше всего бьет по мячу, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Это ж какой тогда теннисный IQ у Александра, не будем вслуx
Саша теннисным IQ никогда не отличался, поэтому шлем выиграть до сих пор не смог. А у Карлоса, у которого IQ высочайший уже 7 шлемов в 22 года. Почувствуйте разницу, что называется. Поэтому интеллект очень даже важен.
Ответ Header
Саша теннисным IQ никогда не отличался, поэтому шлем выиграть до сих пор не смог. А у Карлоса, у которого IQ высочайший уже 7 шлемов в 22 года. Почувствуйте разницу, что называется. Поэтому интеллект очень даже важен.
ну вообще то у алькараса сумасшедшие удары и лучшее передвижение. как тебе iq поможет если не будешь поспевать за его ударами, зверев правильно говорит.
Ответ Header
Саша теннисным IQ никогда не отличался, поэтому шлем выиграть до сих пор не смог. А у Карлоса, у которого IQ высочайший уже 7 шлемов в 22 года. Почувствуйте разницу, что называется. Поэтому интеллект очень даже важен.
У Алькараса не IQ высочайший, а качество ударов и скорость высочайшие. Может и IQ тоже, но этого даже и не требуется.
Саша и его поколение как раз и задали такой тренд
Да в теннисе всегда так было: умно и красиво играют одни, а побеждают другие, те, кто просто сильнее бьёт. Только Федя сочетал мощь с красотой, но это было исключение.
Именно iq и менталка решает в решающих матчах и моментах, чего как раз таки Александру не хватает, в критических ситуациях он думает что нужно бить по сильнее и пуляет в аут
У Саши рефлексия по поводу нашего привычного "вот раньше тур был в разы сильнее" на сотые круги выходит, что во многом конечно же по делу; и как видится именно на тактике прежде всего вывозит лишь Карлитос.)
Но в целом настоящий тур да, это соревнование типичных или "атипичных" серверботов, вроде Фрица..ну и или роботов с хорошо поставленным, но нетемперированным ФХ.))
как понять "их удары лучше" ? сильнее что ли? так далеко не самые сильные . Самые техничные? тоже спорно.
может их игра и их результаты все таки это и есть лучшее понимание тенниса?
Зверев, разумеется , прав, но такое развитие тенниса закономерно. Раньше темп был ниже, розыгрыши дольше, и поэтому тактики больше. Однако постепенно появится больше игроков, способных держать мяч на таком высоком темпе, и вновь понадобится тактика уже на новом уроне.
сейчас не так важен «теннисный IQ», как лет 6 назад, когда без него невозможно было выиграть Олимпиаду и некоторые другие турниры, вроде Итогового. Только правда в том, что выиграв первый сет в 1/4 РГ против Ноле в прошлом году уже в третьем он говорил своей команде, что не знает, как с Ноле играть и продолжал делать что делал, монотонно идя со своим IQ к поражению. А Карлос в финале АО этого года получив по щам от Ноле в первом сете вместо увещиваний "как же с ним играть" модифицировал игру и выиграл. Да, Ноле физики не хватило, конечно, но против Зверева он за те же 4 сета, да ещё на грунте, а не харде, он, наоборот, только разогнался
Вот оно что..
