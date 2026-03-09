Александр Зверев: «Сейчас теннисный IQ не так важен, как 10 лет назад. Выигрывают те, у кого просто лучшие удары»

Зверев: cейчас теннисный IQ не так важен, как 10 лет назад.

Четвертая ракетка мира Александр Зверев ответил, кто из его соперников обладает высоким теннисным IQ.

– Часто люди используют термин «теннисный IQ». Четкого определения у него нет. Как вы понимаете, что это такое? Какие качества его определяют и у каких игроков, по-вашему, самый высокий теннисный IQ?

– У меня на этот счет немного другое мнение. Думаю, чаще всего выигрывают те игроки, у которых просто лучшие удары. Сейчас особенно – теннис стал очень мощным видом спорта. Побеждают те, у кого лучший форхенд, лучший бэкхенд, лучшая подача, лучший прием.

Мне кажется, те, кто сейчас выигрывает больше всех – Карлос Алькарас и Янник Синнер – делают это не потому, что играют с огромным количеством тактических задумок. Просто их удары лучше, чем у остальных.

Поэтому, думаю, 10 лет назад тактика и, как вы сказали, «теннисный IQ» были важнее, чем сейчас. Сейчас это немного потеряло значение. В целом выигрывает тот, кто лучше всего бьет по мячу, – сказал Зверев на пресс-конференции.