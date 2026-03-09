Соболенко о встрече с Осакой в Индиан-Уэллс: «Сначала это будет модное шоу, а потом – сумасшедший матч»
Соболенко: восхищаюсь Осакой, она в отличной форме.
Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча с Наоми Осакой в четвертом круге в Индиан-Уэллс.
– Сначала это будет модное шоу, а потом – сумасшедший матч. Она отличный игрок. Вернулась после беременности и находится в невероятной форме. Я смотрела ее матчи и очень ею восхищаюсь.
Мы ведь сколько раз играли… По-моему, только один, да?
– На US Open-2018.
– О, тогда у меня, возможно, будет шанс взять реванш. Надеюсь. Мне бы очень хотелось с ней сыграть, – сказала Соболенко на пресс-конференции.
