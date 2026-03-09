  • Спортс
  Соболенко о встрече с Осакой в Индиан-Уэллс: «Сначала это будет модное шоу, а потом – сумасшедший матч»
8

Соболенко о встрече с Осакой в Индиан-Уэллс: «Сначала это будет модное шоу, а потом – сумасшедший матч»

Соболенко: восхищаюсь Осакой, она в отличной форме.

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча с Наоми Осакой в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

– Сначала это будет модное шоу, а потом – сумасшедший матч. Она отличный игрок. Вернулась после беременности и находится в невероятной форме. Я смотрела ее матчи и очень ею восхищаюсь.

Мы ведь сколько раз играли… По-моему, только один, да?

– На US Open-2018.

– О, тогда у меня, возможно, будет шанс взять реванш. Надеюсь. Мне бы очень хотелось с ней сыграть, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
не знаю что там на счет моды, у обоих она сомнительная, особенно у Осаки
но матч вряд-ли будет сумасшедшим, нынешней Осаке нечем крыть Соболенко
Ответ Vadim Vadim_1116553755
не знаю что там на счет моды, у обоих она сомнительная, особенно у Осаки но матч вряд-ли будет сумасшедшим, нынешней Осаке нечем крыть Соболенко
Таких крупных теток в мире больше, они наверное востребованы..
Ответ Glenn Tipton
Таких крупных теток в мире больше, они наверное востребованы..
Дело не в весе. Прогуглите как выглядит Осака. Даже Скьявоне милее
Кто внушил Соболихе, что она модная?
Ответ Доминик
Кто внушил Соболихе, что она модная?
Она амбассадор Гуччи, а ты кто?)
Ответ Рокко G
Она амбассадор Гуччи, а ты кто?)
очередной чепух он, которого тригерит успех других, тут таких много))
Звучит как diss track. Если Арина, конечно, не выйдет в васильковом платке и чаравиках.
Осака максимально не подходит на роль модели. О какой моде речь?
