Соболенко о встрече с Осакой в Индиан-Уэллс: «Сначала это будет модное шоу, а потом – сумасшедший матч»

Соболенко: восхищаюсь Осакой, она в отличной форме.

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча с Наоми Осакой в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

– Сначала это будет модное шоу, а потом – сумасшедший матч. Она отличный игрок. Вернулась после беременности и находится в невероятной форме. Я смотрела ее матчи и очень ею восхищаюсь.

Мы ведь сколько раз играли… По-моему, только один, да?

– На US Open-2018.

– О, тогда у меня, возможно, будет шанс взять реванш. Надеюсь. Мне бы очень хотелось с ней сыграть, – сказала Соболенко на пресс-конференции.