  Гауфф об отказе в матче с Эалой: «Мне было очень неприятно сниматься. Я бы лучше доиграла, но в тот момент боль усиливалась»
Гауфф об отказе в матче с Эалой: «Мне было очень неприятно сниматься. Я бы лучше доиграла, но в тот момент боль усиливалась»

Коко Гауфф прокомментировала отказ в матче третьего круга в Индиан-Уэллс против Александры Эалы. Она снялась при счете 2:6, 0:2 из-за проблем с рукой.

«Это ощущалось так, будто внутри руки взорвался фейерверк, а потом вся рука словно загорелась.

Завтра мы постараемся понять, что именно произошло, но по ощущениям мне сказали, что это, вероятно, связано с нервом. У меня никогда раньше не было ничего подобного – я никогда не испытывала такого ощущения.

По ходу матча становилось все хуже – даже в розыгрышах, где я вообще не использовала левую руку.

Мне было очень неприятно сниматься. Никогда не хочется так заканчивать матч, тем более Алекс показывала отличный теннис. Я не хочу, чтобы это как-то умаляло то, как она играла.

Честно говоря, я бы лучше доиграла и проиграла 0:6, но в тот момент боль усиливалась, и я не понимала, что происходит. Поэтому решила, что лучше остановиться», – сказала Гауфф.

Источник: tennis.com
Элекзандра ЭАла..
Кори жаль, за Сашу Эалу рад.
