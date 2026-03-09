Медведев и Тьен проиграли на старте парного «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев и Лернер Тьен в паре не смогли выйти во второй круг в Индиан-Уэллс.

Они проиграли Артуру Риндеркнешу и Валентину Вашеро со счетом 5:7, 3:6.

Также парный турнир покинули Александр Бублик и Фабиан Марожан . Они уступили Садио Думбия и Фабьену Ребулю – 2:6, 2:6.