Медведев и Тьен проиграли на старте парного «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев и Лернер Тьен в паре не смогли выйти во второй круг в Индиан-Уэллс.

Они проиграли Артуру Риндеркнешу и Валентину Вашеро со счетом 5:7, 3:6.

Также парный турнир покинули Александр Бублик и Фабиан Марожан. Они уступили Садио Думбия и Фабьену Ребулю – 2:6, 2:6.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Даниил все таки сделал так чтобы Тьен проиграл!!!)
Но есть нюанс)
Зато одиночки свои выиграли, это поважнее будет)))
Смотрела этот матч с трибун — не очень Даня с Тьером старались
Медведев не парный игрок
