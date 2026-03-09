Гауфф снялась по ходу матча впервые с августа 2022-го
Коко Гауфф не доиграла матч третьего круга в Индиан-Уэллс против Александры Эалы.
Американка снялась при счете 2:6, 0:2 из-за проблем с рукой.
Гауфф лишь второй раз в карьере снялась по ходу матча. Впервые это произошло на турнире в Цинциннати в 2022-м – тогда она не доиграла встречу против Мари Бузковой.
За выход в четвертьфинал Эала сыграет с Линдой Носковой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
