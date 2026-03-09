Зверев – первый теннисист, выигравший 100 матчей на «Мастерсах» с 2020 года

Александр Зверев вышел в четвертый круг в Индиан-Уэллс, победив Брэндона Накашиму со счетом 7:6(2), 5:7, 6:4.

Эта победа стала для немца 100-й на турнирах серии «Мастерс» с 2020 года (баланс – 100:37). Он стал первым игроком, достигшим этой отметки за указанный период.

За выход в четвертьфинал Зверев сыграет с Флавио Коболли или Фрэнсисом Тиафу .