Зверев – первый теннисист, выигравший 100 матчей на «Мастерсах» с 2020 года
Александр Зверев вышел в четвертый круг в Индиан-Уэллс, победив Брэндона Накашиму со счетом 7:6(2), 5:7, 6:4.
Эта победа стала для немца 100-й на турнирах серии «Мастерс» с 2020 года (баланс – 100:37). Он стал первым игроком, достигшим этой отметки за указанный период.
За выход в четвертьфинал Зверев сыграет с Флавио Коболли или Фрэнсисом Тиафу.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
100-37, 73.0% побед.
У того же Медведева на Мастерсах: 122-58 за всю карьеру. 67.8% побед.
А с 2020-го: 92-37. 71.3% побед.
С 2019-го: 114-44, 72.2% побед.
Не надо Саше распылять свою энергию на мысли о первом шлеме.