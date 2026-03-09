  • Спортс
  • Андреева о том, что от нее ждут «Шлем»: «Люди любят обсуждать кучу всякого разного. Но пусть лучше говорят обо мне, чем не говорят вообще»
Мирра Андреева рассказала, как относится к тому, что ее обсуждают.

Мирра Андреева поделилась мыслями после выхода в третий круг турнира в Индиан-Уэллс.

– Защищать титул непросто. Это очень крупный турнир. Ты вообще не нервничаешь?

– Я скорее на эмоциональном подъеме. Но до того, как приехала сюда, я думала, что буду тревожиться.

А потом я увидела, что здесь повсюду мои фотографии и что все в каком-то смысле ждали, когда я вернусь (улыбается). Это такое приятное чувство. Так что я не испытываю ничего, кроме радости и сильного прилива адреналина от того, что я снова здесь.

–  В этом году ты уже выиграла титул в Аделаиде, провела хорошие матчи и тяжелые матчи. Я знаю, что ты строгий критик. Как бы ты оценила себя в этом сезоне?

– Думаю, начало сезона было не таким плохим. Оно было довольно хорошим. После этого... Было тоже неплохо, но не совсем так, как мне хотелось бы. Но, думаю, могло бы быть намного хуже. Я вполне довольна тем, как развивается моя игра. И я рада наблюдать за тем, как во время матчей становится видна работа, которую мы проводим на тренировках. Это приносит мне много позитивных эмоций.

Я с нетерпением жду каждого матча. Завтра я не играю пару, и это (высовывает язык и морщится).

– Тебе больше нравится играть матчи, чем тренироваться.

– Да (улыбается).

 – Прошлый сезон был для тебя прорывным. Когда у тебя выдается такой год и наступает межсезонье, как ты это осмысливаешь, когда все начинают говорить, что следующим шагом должна стать победа на «Большом шлеме»?

– Люди любят говорить кучу всякого разного.

– Но они в тебя верят.

– Это правда (улыбается). Но иногда это может влиять на тебя иначе. Так что когда люди начинают обсуждать тебя по-разному... Но я считаю, что пусть они лучше обо мне говорят, чем не говорят вообще. Так что я такая: «Окей, продолжайте. Я буду концентрироваться на том, что я должна делать».

После того, как год завершился, у нас был небольшой диалог с Кончитой [Мартинес] о том, над чем мы хотим поработать во время предсезонки. Она была длинной и тяжелой, я рада, что она закончилась (смеется). И над чем бы мы ни работали, я тебе об этом не расскажу (улыбается).

– Ты знала, что я собирался спросить.

– Да, именно (смеется).

Понемногу я вижу результат, и это меня радует, – сказала Андреева в интервью Tennis Channel.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Мирочка на досуге прочитала Портрет Дориана Грэя?))
в философы подалась:)
Всё будет хорошо, сибирячка!
