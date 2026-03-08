  • Спортс
  • Мирра Андреева – на вопрос о том, когда сможет покатать на машине: «Прямо сейчас. Водительских прав у меня нет, но я 100% довезу из пункта A в пункт Б»
Мирра Андреева – на вопрос о том, когда сможет покатать на машине: «Прямо сейчас. Водительских прав у меня нет, но я 100% довезу из пункта A в пункт Б»

Андреева: водительских прав у меня нет, но я бы оценила свои навыки на твердую 7.

Мирра Андреева после победы во втором круге Индиан-Уэллс предложила интервьюеру прокатиться с ней без водительских прав. Россиянка разгромила Солану Сьерру с двойной баранкой.

Во время интервью на корте Кондо Симфукве спросил Андрееву:

– В прошлом году ты обещала, что у тебя уже будут водительские права к нашей следующей встрече. Как обстоят дела с вождением и когда ты меня покатаешь на машине?

– Могу прямо сейчас. Буду честной – водительских прав у меня нет, но я 100% довезу тебя из пункта A в пункт Б. Как-то, неважно как, и неважно, сколько времени это займет, но я тебя довезу.

Я знаю, как водить, я тренировалась. Так что это не так, что я ничего об этом не знаю. Мне просто нужно немного времени, чтобы получить права, но, думаю, на дороге я бы выжила.

На пресс-конференции 18-летнюю россиянку спросили, как бы она оценила свои способности в вождении и думала ли она о покупке своей первой машины.

«Честно говоря, я бы оценила себя на твердую семерку. Я немного водила с папой – не сказать, что я очень хороший водитель, но я знаю, как это делать. Знаю, как поворачивать руль, нажимать на газ и на тормоз.

Насчет первой машины я особо не думала. Мне очень нравится Bentley, так что, может быть... Мне просто нужно будет сначала накопить немного денег».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мирра, солнце, рад за тебя, но вождение только с правами. Почему - объяснять не буду, ты уже взрослая девочка, должна понимать.
Ответ Марадона курильщика
Мирра, солнце, рад за тебя, но вождение только с правами. Почему - объяснять не буду, ты уже взрослая девочка, должна понимать.
Братуха что за разговоры? Ты че её батя?
Ответ Марадона курильщика
Мирра, солнце, рад за тебя, но вождение только с правами. Почему - объяснять не буду, ты уже взрослая девочка, должна понимать.
А как же люди учатся водить ещё не имея прав?
что там такой за бентли, что ей еще надо поднакопить?
Вспоминается сцена из к/ф "Волк с Уолл-стрит, когда Ди Каприо в хлам убил Lamborghini : "Слава богу ехать надо было не больше километра. Я ехал так медленно как только мог. Даже улитка ползет быстрее..."
И на утро, когда полицейские подвели его к груде металла: "Так, похоже всё-таки без царапин не обошлось..."
