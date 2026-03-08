27

Рублев – Сафину по ходу матча в Индиан-Уэллс: «Да не ссу я, #####!»

Рублев отреагировал на подсказки Сафина по ходу матча в Индиан-Уэллс.

Андрей Рублев поговорил с Маратом Сафиным при счете 0:1 на тай-брейке второго сета во втором круге в Индиан-Уэллс.

Сафин: – Не ссы.

Рублев: – Да не ссу я, #####!

Марат: – Ну а че ты тогда?

В итоге россиянин проиграл Габриэлю Диалло со счетом 7:6(4), 6:7(1), 3:6.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Что там происходило? Туалет закрыт?
Диалог топ-уровня)
А если серьезно: уже скоро год этому странному сотрудничеству, а прогресса не видно. Может, конечно, дело и не в Марате,
но что можно дать спортсмену, тренируя в формате "один турнир езжу, три пропускаю"?
Ответ crankoff
Диалог топ-уровня) А если серьезно: уже скоро год этому странному сотрудничеству, а прогресса не видно. Может, конечно, дело и не в Марате, но что можно дать спортсмену, тренируя в формате "один турнир езжу, три пропускаю"?
Сейчас хотя бы он перестал истерить, материться на судей, обзывать их. Да и 17 место в рейтинге не самое плохое. Поэтому хоть какой-то итог есть.
Ответ crankoff
Диалог топ-уровня) А если серьезно: уже скоро год этому странному сотрудничеству, а прогресса не видно. Может, конечно, дело и не в Марате, но что можно дать спортсмену, тренируя в формате "один турнир езжу, три пропускаю"?
Рублев необучаемый. У него прогресса нет уже много лет. Ни в игровом плане, ни в психоэмоциональном. Был талант да, но роста и развития его не было. Как был пулялкой, так и остался. И Сафин тут ни причем. Испанца за столько лет до сих пор не выгнал, значит сам сделал выбор и сам виноват в происходящем. А может и вовсе его все устраивает, из зоны комфорта выходить не хочет, великим чемпионом уже не быть, так че жилы рвать. Осталось на расслабоне зарабатывать на жизнь и не париться.
Вот, пожалуйста, Сафин не дал поссать Рублеву и тот проиграл
Еще раз респект Сафину. Топово пристроился - так надо уметь)
Марат красавец, харизматичный, выдающийся в прошлом игрок. Но как тренер ... Хз...
Андрею надо подстричься и все наладится. Налысо было бы топ, как Дрэйпер.
Совсем это ник месту было не ссы, явно не прибавляющее уверенности Рублеву. Короче тренер из Марата такой себе.
Ответ almatros
Совсем это ник месту было не ссы, явно не прибавляющее уверенности Рублеву. Короче тренер из Марата такой себе.
он и не тренер, скорее гуру)
неудачное сотрудничество.
Ответ atelos
неудачное сотрудничество.
Для Марата точно
Ответ ChefJhonnyMorgan
Для Марата точно
Для Андрея
Ты не ты, когда ссышь
Ответ Даниил Александров
Ты не ты, когда ссышь
Наоборот, когда ссышь, ты как раз ты. Все люди ссут, только одни при этом показывают яйца, а другие жопу.
Ответ Марадона курильщика
Наоборот, когда ссышь, ты как раз ты. Все люди ссут, только одни при этом показывают яйца, а другие жопу.
это что-то из эпохи раннего философа Циципаса
Мегатренер
