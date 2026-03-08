Рублев – Сафину по ходу матча в Индиан-Уэллс: «Да не ссу я, #####!»
Рублев отреагировал на подсказки Сафина по ходу матча в Индиан-Уэллс.
Андрей Рублев поговорил с Маратом Сафиным при счете 0:1 на тай-брейке второго сета во втором круге в Индиан-Уэллс.
Сафин: – Не ссы.
Рублев: – Да не ссу я, #####!
Марат: – Ну а че ты тогда?
В итоге россиянин проиграл Габриэлю Диалло со счетом 7:6(4), 6:7(1), 3:6.
А если серьезно: уже скоро год этому странному сотрудничеству, а прогресса не видно. Может, конечно, дело и не в Марате,
но что можно дать спортсмену, тренируя в формате "один турнир езжу, три пропускаю"?