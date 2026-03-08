Рублев – Сафину по ходу матча в Индиан-Уэллс: «Да не ссу я, #####!»

Рублев отреагировал на подсказки Сафина по ходу матча в Индиан-Уэллс.

Андрей Рублев поговорил с Маратом Сафиным при счете 0:1 на тай-брейке второго сета во втором круге в Индиан-Уэллс.

Сафин: – Не ссы.

Рублев: – Да не ссу я, #####!

Марат: – Ну а че ты тогда?

В итоге россиянин проиграл Габриэлю Диалло со счетом 7:6(4), 6:7(1), 3:6.