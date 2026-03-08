  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев после поражения в Индиан-Уэллс: «И так подарок, что я успел на этот турнир и еще провел нормальный матч, имея шансы выиграть»
4

Рублев после поражения в Индиан-Уэллс: «И так подарок, что я успел на этот турнир и еще провел нормальный матч, имея шансы выиграть»

Рублев после поражения в Индиан-Уэллс: и так подарок, что я сюда успел.

Андрей Рублев отреагировал на поражение во втором круге в Индиан-Уэллс. Россиянин проиграл Габриэлю Диалло со счетом 7:6(4), 6:7(1), 3:6.

Напомним, россиянин приехал на турнир с опозданием из-за конфликта на Ближнем востоке.

«Матч был очень близким, были шансы, где можно было вернуться. В третьем сете я вернулся, а потом сразу же было два обидных гейма. Ну это теннис, это часть спорта.

Конечно, это тяжелые условия, когда ты приезжаешь за два дня до матча, потому что здесь совсем по-другому мяч летает. Очень высокие отскоки, поэтому очень тяжело было его подачу принимать – он подавал 230 км/ч. Тяжело было принять без какой-то подготовки.

И так подарок, что я успел на этот турнир и еще провел нормальный матч, имея шансы выиграть. Конечно, обидно, когда ты играешь столько часов, три сета, тай-брейки, вытаскиваешь, вытаскиваешь и проигрываешь. Конечно, обидно. Но лучше, наверное, так, чем вообще никак», – поделился Рублев с «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoАндрей Рублев
logoATP
logoBNP Paribas Open
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Правильно, Андрей. Надо во всем видеть позитив. Ты ещё в топ 50 держишься, и из топ 100 не вылетишь за год. Отлично!
Ответ Dr_horrible
Правильно, Андрей. Надо во всем видеть позитив. Ты ещё в топ 50 держишься, и из топ 100 не вылетишь за год. Отлично!
Это что за троллинг)))
Отличное интервью, очень спокойная реакция, было видно по игре, что не хватило времени прибиться.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Швентек о Муховой: «Она женская версия Федерера»
1 минуту назад
Шелтон, Руне, Пол и Тьен не заявились на «Мастерс» в Монте-Карло, Хуркач сыграет по защищенному рейтингу
29 минут назад
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
56 минут назад
Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»
сегодня, 14:07
Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
сегодня, 13:30
У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса
сегодня, 13:09
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
сегодня, 12:13
Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
сегодня, 11:15
Индиан-Уэллс (WTA). 4-й круг. Соболенко сыграет с Осакой, Паолини – с Гибсон, Анисимова встретится с Мбоко, Носкова – с Эалой
сегодня, 10:50
Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Синнер сыграет с Фонсекой, Зверев – с Тиафу, Оже-Альяссим встретится с Фисом, Давидович-Фокина – с Тьеном
сегодня, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем