Рублев после поражения в Индиан-Уэллс: «И так подарок, что я успел на этот турнир и еще провел нормальный матч, имея шансы выиграть»

Рублев после поражения в Индиан-Уэллс: и так подарок, что я сюда успел.

Андрей Рублев отреагировал на поражение во втором круге в Индиан-Уэллс. Россиянин проиграл Габриэлю Диалло со счетом 7:6(4), 6:7(1), 3:6.

Напомним, россиянин приехал на турнир с опозданием из-за конфликта на Ближнем востоке.

«Матч был очень близким, были шансы, где можно было вернуться. В третьем сете я вернулся, а потом сразу же было два обидных гейма. Ну это теннис, это часть спорта.

Конечно, это тяжелые условия, когда ты приезжаешь за два дня до матча, потому что здесь совсем по-другому мяч летает. Очень высокие отскоки, поэтому очень тяжело было его подачу принимать – он подавал 230 км/ч. Тяжело было принять без какой-то подготовки.

И так подарок, что я успел на этот турнир и еще провел нормальный матч, имея шансы выиграть. Конечно, обидно, когда ты играешь столько часов, три сета, тай-брейки, вытаскиваешь, вытаскиваешь и проигрываешь. Конечно, обидно. Но лучше, наверное, так, чем вообще никак», – поделился Рублев с «Больше!».