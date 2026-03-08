  • Спортс
  • Джокович о том, может ли Алькарас выиграть 41 матч подряд: «Да. Он так хорош, что может забрать титул любого турнира, где он играет»
Джокович о том, может ли Алькарас выиграть 41 матч подряд: «Да. Он так хорош, что может забрать титул любого турнира, где он играет»

Джокович считает, что Алькарас может выиграть 41 матч подряд.

Новак Джокович считает, что Карлос Алькарас может повторить его рекорд по выигранным матчам в туре с начала сезона. Напомним, в 2011-м серб одержал 41 победу подряд.

С начала этого сезона первая ракетка мира выиграл 13 матчей. Ранее, отвечая на вопрос, вдохновляет ли его результат Джоковича, он сказал: «Ты не осознаешь, насколько это сложно, пока не начнешь к этому стремиться. Думаешь: «Ладно, 41, это не так много». А потом выигрываешь 12 матчей подряд и такой: «Черт, это еще четыре или пять турниров, самых крупных турниров в мире». Ты осознаешь и чувствуешь, насколько это впечатляюще.»

Джокович же на пресс-конференции в Индиан-Уэллс отреагировал: «Он может это сделать. У него есть все, что нужно, с точки зрения игры, адаптации к разным покрытиям, уровня физической подготовки и восстановления, которые он показывает и в которых он повзрослел.

Ему нужно оставаться здоровым. Если у него это получится, то он так хорош, что может забрать титул любого турнира, где он играет.

Так что никогда не знаешь. Несмотря на свой возраст, он уже сделал то, что войдет в историю. Помимо 41-матчевой серии побед у меня была, кажется, пара серий, в которых я одержал больше 25 побед подряд, и это требует большого количества сил.

В то же время, когда у тебя идет такая волна и ты так много выигрываешь, это не хочется упускать. Хочется скользить по этой волне как можно больше, потому что у тебя появляется огромная уверенность. Конечно, когда случается первое поражение, это немного тебя встряхивает. Но пока ты выигрываешь, с каждым матчем ты становишься все сильнее. По крайней мере, если судить по тому, что испытывал тогда я.

Я желаю ему выиграть еще много матчей. Думаю, замечательно, что он есть в нашем спорте. То, что он делает – это поразительно».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
