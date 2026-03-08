Пегула после победы над Векич: «Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт»
Джессика Пегула пошутила о бриллиантовом колье Донны Векич после победы над ней во втором круге тысячника в Индиан-Уэллс (4:6, 6:2, 6:3).
– Она сложная соперница. Мне нравится Донна, она очень милая и дружелюбная. Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт (смеется).
– Это безумие. Мне кажется, блеск можно было увидеть из самолета. Колье такое большое.
– Да, она меня максимально ослепляла. У нее еще образ и украшения сочетались с табло позади нее (смеется), – сказала американка в интервью на корте.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
На очереди Соболенко с своим бриллиантом?
Донна - эффектная девушка
донна сияет
