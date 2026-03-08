Пегула после победы над Векич: «Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт»

Пегула после победы над Векич: она немного ослепляла меня своими бриллиантам.

Джессика Пегула пошутила о бриллиантовом колье Донны Векич после победы над ней во втором круге тысячника в Индиан-Уэллс (4:6, 6:2, 6:3).

– Она сложная соперница. Мне нравится Донна, она очень милая и дружелюбная. Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт (смеется).

– Это безумие. Мне кажется, блеск можно было увидеть из самолета. Колье такое большое.

– Да, она меня максимально ослепляла. У нее еще образ и украшения сочетались с табло позади нее (смеется), – сказала американка в интервью на корте.