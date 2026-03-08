Джокович в течение 22 сезонов выигрывает хотя бы матч на «Мастерсах» – это рекорд

Джокович 22 сезона подряд выигрывает хотя бы матч на «Мастерсах» – это рекорд.

Новак Джокович стартовал с победы на первом «Мастерсе» сезона. Во втором круге в Индиан-Уэллс он победил 57-ю ракетку мира Камила Майхржака со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Это рекордный 22-й сезон, в котором серб выиграл хотя бы один матч на турнире этой категории. Его серия началась в 2005-м.

Ранее Джокович делил первое место по количеству сезонов минимум с одной победой на «Мастерсах» с Гаэлем Монфисом и Рафаэлем Надалем .

Теперь 24-кратный чемпион «Больших шлемов» сыграет с 72-й ракеткой мира Александаром Ковачевичем.