Джокович в течение 22 сезонов выигрывает хотя бы матч на «Мастерсах» – это рекорд
Новак Джокович стартовал с победы на первом «Мастерсе» сезона. Во втором круге в Индиан-Уэллс он победил 57-ю ракетку мира Камила Майхржака со счетом 4:6, 6:1, 6:2.
Это рекордный 22-й сезон, в котором серб выиграл хотя бы один матч на турнире этой категории. Его серия началась в 2005-м.
Ранее Джокович делил первое место по количеству сезонов минимум с одной победой на «Мастерсах» с Гаэлем Монфисом и Рафаэлем Надалем.
Теперь 24-кратный чемпион «Больших шлемов» сыграет с 72-й ракеткой мира Александаром Ковачевичем.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
так держать Величайший, даешь 25! 💪
кому нужны такие "рекорды", кого это может интересовать...
